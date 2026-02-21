Deportes

Supuesto insulto de Prestianni a Vinicius podría cambiar para siempre el fútbol: Fifa estudia drástica decisión

El caso ya llegó hasta el máximo órgano rector de fútbol y se analiza que se le prohiba a los jugadores hacer un gesto que es muy recurrente.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

21 de febrero de 2026, 6:20 a. m.
El caso ha generado todo un debate en el mundo del fútbol.
El caso ha generado todo un debate en el mundo del fútbol. Foto: El caso ha generado todo un debate en el mundo del fútbol.

Lo ocurrido entre Vinicius Junior y Gianluca Prestianni ha ido escalando rápidamente y ha generado todo un debate. Incluso, hasta el propio presidente de la Fifa, Giani Infantino, sentó su posición.

De acuerdo con el número 7 del Real Madrid, el jugador del Benfica lo llamó “mono” en un claro acto de racismo. No obsnate, el argentino ha sostenido que esto es mentira y nunca mencionó esta palabra.

Sin embargo, en contra de Prestianni hay una acción que él hizo y que ha generado muchas especulaciones: se tapó la boca cuando le estaba hablando al brasileño. Esto ha sido muy cuestionado y hasta las autoridades del fútbol ya analizan tomar acciones para evitar este tipo de gestos.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Vinicius Junior of Real Madrid in a clash with Gianluca Prestianni of Benfica during the UEFA Champions League match between Benfica v Real Madrid at the Estadio Da Luz on February 17, 2026 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
Vinicius lo acusó de decirle "mono" durante el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Getty Images

Mikaël Silvestre, exfutbolista y miembro del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas de la Fifa, habló con Sky Sports e indicó que esta comisión de jugadores ya se encuentra estudiando el caso, específicamente lo relacionado con taparse la boca.

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Pereira vs. Pasto dejó al líder y Llaneros enfrió al Medellín

Directivo de Atlético Nacional contó por qué no regresó Miguel Ángel Borja: “Estuvo en carpeta”

Luis Díaz genera amargo recuerdo en Eintracht Frankfurt: refrescan el baile que le pegó con Bayern Múnich

Otro amistoso para la Selección Colombia antes del Mundial 2026: país asiático confirmó detalles

Revelan primer candidato para reemplazar a Néstor Lorenzo si se va de la Selección Colombia: “Gusta mucho”

Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

UEFA toma medidas en el presunto acto de racismo que sufrió Vinicius Jr.

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Según dijo el exjugador del Arsenal y Manchester United, están analizando la posibilidad de que sean sancionados los deportistas que hagan este gesto a la hora de hablar en medio de un partido.

El historial de peleas a puños y declaraciones ofensivas de Gianluca Prestianni, investigado por la UEFA por presunto racismo contra Vinícius Jr

“Una cosa es hablar de algo táctico con compañeros o tener una discusión casual, pero este caso fue claro de odio entre jugadores. En especial de uno a otro. Posiblemente necesitamos sancionar este tipo de conducta cuando se pone la mano delante de la boca o se tapan usando la camiseta”, dijo.

Pese a que ya se está examinando esto, el francés dejó claro que es un proceso que tomará tiempo, especialmente porque se necesita mantener un diálogo con quienes son los protagonistas del espectáculo.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Gianluca Prestianni of SL Benfica confronts Vinicius Junior of Real Madrid C.F. after Vinicius goal celebration during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio da Luz on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Gianluca Prestianni y Vinicius discutieron durante el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Getty Images

Además, los árbitros también tendrían un papel fundamental a la hora de tomar una decisión en este tema, si es que a la final cambia algo. “Es un trabajo que progresa”, comentó.

Pero necesitamos que todo el estadio sea consciente y el árbitro pueda hablar claro sobre lo sucedido a todo el estadio”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que podría tratarse de situaciones muy complejas, ya que es muy difícil que los árbitros puedan tener pruebas a la mano para llevar a cabo una investigación rápida en el momento.

La sanción que pagaría Gianluca Prestianni por insultar a Vinícius: esto dice el reglamento

Silvestre puso de ejemplo lo ocurrido en el partido entre Benfica y Real Madrid, explicando que la vuelta es la próxima semana y, muy seguramente, para esa fecha no se tenga una decisión sobre lo ocurrido, por lo que Prestianni muy posiblemente podrá jugar.

Él debería tener una gran suspensión, ir a un programa de educación porque este tipo de conducta no es posible”, manifestó.

Además, el exdeportista profesional también cuestionó con dureza la actitud de José Mourinho después del juego. “Los jugadores deben ser un modelo como los entrenadores”, comentó.

“Quieres proteger al club, a tus jugadores, pero no a cualquier precio. Este tipo de comportamiento es inaceptable, los comentarios de José se desvían de la verdad y creo que trataba de encontrar una excusa", complementó.

Por lo pronto, el mundo del fútbol habla solamente de lo que pasó entre el brasileño y el argentino, pero a este asunto tal parece que le queda mucha tela por cortar.

Noticias Destacadas