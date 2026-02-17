Deportes

Escándalo en el Benfica vs. Real Madrid por Champions por presunto acto de racismo de Prestianni a Vini Jr

La acción se dio tras el primer gol del club merengue.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

17 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
Detienen el juego de Benfica-Real Madrid tras posible caso de racismo
Detienen el juego de Benfica-Real Madrid tras posible caso de racismo Foto: Sportscenter/Montaje Semana

A los 55 minutos del segundo tiempo del compromiso entre el Benfica y el Real Madrid por el playoff de la Uefa Champions League, este martes, 17 de febrero, se presentó un grave momento cuando el jugador del club español Vinicius Jr. denunció un posible caso de racismo por parte del argentino Gianluca Prestianni.

El astro brasileño se dirigió al juez del compromiso denunciando la acción y generando la sorpresa de los más de 50.000 aficionados presentes.

Por medio de sus redes sociales, Sportcenter anunció que tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un “incidente de racismo”.

Tras la revisión por parte de los árbitros del compromiso, el juego siguió y la situación deberá ser investigada por las autoridades de la Uefa.

Deportes

Real Madrid le da el golpe a Benfica en Champions: polémico partido en Lisboa

Deportes

Paris Saint-Germain toma ventaja contra el Mónaco en la Champions League; los actuales campeones remontaron el marcador

Deportes

Galatasaray goleó a Juventus en Champions: gol de Dávinson Sánchez y Juan David Cabal expulsado

Deportes

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

Deportes

Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

Deportes

Explosivo debut de Jhon Jáder Durán con Zenit: agarrón y amarilla en solo cinco minutos

Deportes

Jürgen Klopp rechazó a dos gigantes de Premier League: no rotundo tras salir de Liverpool

Deportes

Champions League hoy: canal y hora para ver los ‘playoffs’ en vivo

Deportes

Golpe por el liderato en España: tabla de posiciones tras el batacazo de Girona al Barcelona

Deportes

Mourinho anunció la decisión oficial sobre Richard Ríos, a horas del partido ante Real Madrid

Otros compromisos del día

La Juventus cayó 5-2 ante el Galatasaray este martes en Estambul en la ida de la repesca de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, por lo que ve muy comprometidas sus opciones de seguir adelante en la competición.

Los turineses, que ganaban al descanso 2-1, se hundieron en la segunda parte y quedaron contra las cuerdas antes del partido de vuelta, la próxima semana.

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

“Dimos varios pasos atrás”, se lamentó su técnico Luciano Spalletti, cuyo equipo había mejorado los resultados desde su llegada al banquillo a finales de octubre, pero solo ha sumado un empate en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones.

“Terminamos mal la primera parte, intentamos arreglar las cosas pero nos faltó personalidad y carácter. Obviamente la expulsión -Juan Cabal, 60′- nos pesó mucho, pero nosotros también tuvimos nuestra parte... No supimos percibir el peligro de lo que estábamos haciendo”, añadió.

Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions.
Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions. Foto: Getty Images

Los turcos habían abierto el marcador en el minuto 15 aprovechando un mal control de Kenan Yildiz en un saque de banda en el mediocampo italiano gracias a Gabriel Sara (1-0), en su primera acción verdaderamente peligrosa.

La reacción de los Bianconeri fue inmediata: al minuto, los hombres de Spalletti igualaron gracias a Teun Koopmeiners (16′), que empujó a puerta vacía un testarazo potente de Pierre Kalulu rechazado por el guardameta turco Ugurcan Cakir.

Ofensiva diezmada

Privada en ataque de Jonathan David, Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik, la Juve volvió a contar un cuarto de hora después con su mediocentro defensivo neerlandés, autor de un zurdazo potente a la escuadra (32′) tras una pared con Weston McKennie.

Pero la defensa piamontesa —que ya había encajado ocho goles en sus tres últimos partidos— hizo aguas tras la reanudación.Otro neerlandés, Noa Lang, remató a bocajarro un disparo cruzado de Baris Yilmaz que le cayó a los pies tras el rechace (49′).

Luego el colombiano Davinson Sánchez adelantó a los locales con un cabezazo en una falta escorada botada con potencia frente a la portería de Michele Di Gregorio (60′).

Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

Los turcos, en superioridad numérica tras la expulsión del colombiano Juan Cabal a la hora de juego, ampliaron la cuenta (75′) gracias a un balón robado por Victor Osimhen a Lloyd Kelly dentro del área turinesa y convertido de nuevo por Lang.

Recién ingresado, el francés Sacha Boey selló la contundente victoria (86′) de los turcos, aprovechando una vez más la presión eficaz de Osimhen.

Ya derrotados 3-2 el sábado en liga ante el Inter de Milán, los pupilos de Luciano Spalletti deberán imponerse por un amplio margen en el partido de vuelta del próximo miércoles para poder seguir en la Liga de Campeones.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

El arquero local evitó una diferencia mayor antes del descanso.

Real Madrid le da el golpe a Benfica en Champions: polémico partido en Lisboa

AS Mónaco v Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain toma ventaja contra el Mónaco en la Champions League; los actuales campeones remontaron el marcador

Dávinson Sánchez anotó para Galatasaray y Juan David Cabal salió expulsado en Juventus: partidazo en Champions League.

Galatasaray goleó a Juventus en Champions: gol de Dávinson Sánchez y Juan David Cabal expulsado

Carlos Antonio Vélez habló sobre la situación de las visa para James Rodríguez en Estados Unidos.

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

Raphinha habló sobre el arbitraje en España.

Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

Jhon Jáder Durán en su debut con Zenit.

Explosivo debut de Jhon Jáder Durán con Zenit: agarrón y amarilla en solo cinco minutos

Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool.

Jürgen Klopp rechazó a dos gigantes de Premier League: no rotundo tras salir de Liverpool

El inglés Alex Dowsett cruza la línea de meta de la decimotercera etapa de la 106.ª edición de la carrera ciclista Tour de Francia, una contrarreloj individual de 27,2 kilómetros en Pau, el 19 de julio de 2019

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Directivo del Bayern Múnich habló sobre la llegada de Luis Díaz al club bávaro.

Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

Noticias Destacadas