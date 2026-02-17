Escándalo en el Benfica vs. Real Madrid por Champions por presunto acto de racismo de Prestianni a Vini Jr

A los 55 minutos del segundo tiempo del compromiso entre el Benfica y el Real Madrid por el playoff de la Uefa Champions League, este martes, 17 de febrero, se presentó un grave momento cuando el jugador del club español Vinicius Jr. denunció un posible caso de racismo por parte del argentino Gianluca Prestianni.

El astro brasileño se dirigió al juez del compromiso denunciando la acción y generando la sorpresa de los más de 50.000 aficionados presentes.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1bcn7whdFd — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

Por medio de sus redes sociales, Sportcenter anunció que tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un “incidente de racismo”.

Tras la revisión por parte de los árbitros del compromiso, el juego siguió y la situación deberá ser investigada por las autoridades de la Uefa.

Otros compromisos del día

La Juventus cayó 5-2 ante el Galatasaray este martes en Estambul en la ida de la repesca de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, por lo que ve muy comprometidas sus opciones de seguir adelante en la competición.

Los turineses, que ganaban al descanso 2-1, se hundieron en la segunda parte y quedaron contra las cuerdas antes del partido de vuelta, la próxima semana.

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

“Dimos varios pasos atrás”, se lamentó su técnico Luciano Spalletti, cuyo equipo había mejorado los resultados desde su llegada al banquillo a finales de octubre, pero solo ha sumado un empate en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones.

“Terminamos mal la primera parte, intentamos arreglar las cosas pero nos faltó personalidad y carácter. Obviamente la expulsión -Juan Cabal, 60′- nos pesó mucho, pero nosotros también tuvimos nuestra parte... No supimos percibir el peligro de lo que estábamos haciendo”, añadió.

Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions. Foto: Getty Images

Los turcos habían abierto el marcador en el minuto 15 aprovechando un mal control de Kenan Yildiz en un saque de banda en el mediocampo italiano gracias a Gabriel Sara (1-0), en su primera acción verdaderamente peligrosa.

La reacción de los Bianconeri fue inmediata: al minuto, los hombres de Spalletti igualaron gracias a Teun Koopmeiners (16′), que empujó a puerta vacía un testarazo potente de Pierre Kalulu rechazado por el guardameta turco Ugurcan Cakir.

Ofensiva diezmada

Privada en ataque de Jonathan David, Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik, la Juve volvió a contar un cuarto de hora después con su mediocentro defensivo neerlandés, autor de un zurdazo potente a la escuadra (32′) tras una pared con Weston McKennie.

Pero la defensa piamontesa —que ya había encajado ocho goles en sus tres últimos partidos— hizo aguas tras la reanudación.Otro neerlandés, Noa Lang, remató a bocajarro un disparo cruzado de Baris Yilmaz que le cayó a los pies tras el rechace (49′).

Luego el colombiano Davinson Sánchez adelantó a los locales con un cabezazo en una falta escorada botada con potencia frente a la portería de Michele Di Gregorio (60′).

Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

Los turcos, en superioridad numérica tras la expulsión del colombiano Juan Cabal a la hora de juego, ampliaron la cuenta (75′) gracias a un balón robado por Victor Osimhen a Lloyd Kelly dentro del área turinesa y convertido de nuevo por Lang.

Recién ingresado, el francés Sacha Boey selló la contundente victoria (86′) de los turcos, aprovechando una vez más la presión eficaz de Osimhen.

Ya derrotados 3-2 el sábado en liga ante el Inter de Milán, los pupilos de Luciano Spalletti deberán imponerse por un amplio margen en el partido de vuelta del próximo miércoles para poder seguir en la Liga de Campeones.

*Con información de AFP.