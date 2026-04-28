Platense vs. Santa Fe: canal y hora para ver el partido por la Copa Libertadores

Santa Fe sigue su camino internacional en Copa Libertadores y ahora enfrenta la tercera fecha del grupo E en condición de visitante en Buenos Aires, Argentina. El equipo bogotano ve serias opciones de sumar tres puntos que lo revivan en esta zona de competencia.

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Las cosas hasta el momento no van bien. Santa Fe debutó con empate ante Peñarol en El Campín de Bogotá en un partido que tuvo opciones para ganar, pero al final se conformó con el 1-1. Ya en la segunda jornada visitó a Corinthians en Sao Paulo y se devolvió a la capital de Colombia con un 2-0 en el marcador.

Con apenas un punto y ya sobre la tercera fecha, Santa Fe está obligado a sumar de visitante para ‘cuadrar caja’ y seguir en el camino a los octavos de final. El club Cardenal ya está en Buenos Aires y muy concentrado para pelear por la victoria ante Platense, que hace de local en el estadio Ciudad de Vicente López, en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires.

El viaje se organizó en medio de un buen momento en la Liga Betplay, cuando muchos creían que Santa Fe no sería capaz de hacer 9 puntos de forma consecutiva para asegurar un cupo en los playoffs. Por ahora lleva dos victorias consecutivas (Cúcuta y Pasto), y suma 26 puntos y +5 en la diferencia de gol. Le queda el juego ante Internacional de Bogotá para ratificar su presencia en las finales.

Santa Fe celebrando su triunfo sobre Deportivo Pasto en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Prensa Independiente Santa Fe - API.

Antes de la última fecha en la Liga Betplay, la mirada de Santa Fe se coloca en Platense. La inspiración está por todo lo alto y hay un ambiente de que se puede lograr la victoria para llegar a cuatro puntos y acercarse a un tentativo segundo puesto, pues Corinthians es firme candidato para ser el primero en el grupo E.

Canal y hora para ver Platense vs. Santa Fe

Por la tercera fecha del grupo E, Santa Fe jugará de visitante ante Platense este 29 de abril a partir de las 5:00 pm, hora colombiana, en el estadio Ciudad Vicente de López de Buenos Aires.

El compromiso se podrá ver por la pantalla de ESPN en Latinoamérica en sus señales básicas y HD en los operadores disponibles, además de la aplicación Disney+.

Así formaría Santa Fe: Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Franco Fagúndez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.