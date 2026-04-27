Programación de la decisiva fecha 19 en Liga BetPlay: Dimayor publicó fechas y horarios

Dimayor publicó la programación oficial de la fecha 19 en la Liga BetPlay 2026-l. Lo hizo este lunes, 27 de abril, y ya se empieza a palpitar la jornada que dejará a los ocho clasificados definitivos a playoffs, aunque ya se conocen seis de esos.

Entre el 1 y 2 de mayo, viernes y sábado respectivamente, se jugarán tres partidos que enfrentarán a equipos o que ya están clasificados a los playoffs, o que ya no tienen ninguna chance matemática de entrar.

Ya el domingo 3 de mayo, Dimayor programó en simultáneo los otros siete partidos restantes que tienen a varios equipos peleando por entrar a los ocho. Todos esos juegos se desarrollarán a las 3:30 p.m. en los diferentes estadios del país.

Viernes, 1 de mayo de 2026

Once Caldas vs. Atlético Nacional - 6:00 p.m.

Sábado, 2 de mayo de 2026

Boyacá Chicó vs. Llaneros - 2:00 p.m.

Jaguares vs. Cúcuta Deportivo - 4:00 p.m.

Domingo, 3 de mayo de 2026

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga - 3:30 p.m.

Deportivo Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - 3:30 p.m.

Alianza FC vs. Millonarios - 3:30 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Internacional de Bogotá - 3:30 p.m.

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali - 3:30 p.m.

América de Cali vs. Deportivo Pereira - 3:30 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto - 3:30 p.m.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite confirmar la programación de la Fecha 19 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026



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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: lista de clasificados tras juegos de Once Caldas y Llaneros

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