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Programación de la decisiva fecha 19 en Liga BetPlay: Dimayor publicó fechas y horarios

Por medio de un comunicado oficial, el ente máximo del Fútbol Profesional Colombiano reveló cómo se va a jugar la fecha 19 en la Liga BetPlay 2026-l.

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Redacción Deportes
27 de abril de 2026 a las 12:27 p. m.
Trofeo que levantará el campeón de la Liga BetPlay a mediados de este 2026.
Trofeo que levantará el campeón de la Liga BetPlay a mediados de este 2026. Foto: Mariano Vimos

Dimayor publicó la programación oficial de la fecha 19 en la Liga BetPlay 2026-l. Lo hizo este lunes, 27 de abril, y ya se empieza a palpitar la jornada que dejará a los ocho clasificados definitivos a playoffs, aunque ya se conocen seis de esos.

Entre el 1 y 2 de mayo, viernes y sábado respectivamente, se jugarán tres partidos que enfrentarán a equipos o que ya están clasificados a los playoffs, o que ya no tienen ninguna chance matemática de entrar.

Ya el domingo 3 de mayo, Dimayor programó en simultáneo los otros siete partidos restantes que tienen a varios equipos peleando por entrar a los ocho. Todos esos juegos se desarrollarán a las 3:30 p.m. en los diferentes estadios del país.

Viernes, 1 de mayo de 2026

  • Once Caldas vs. Atlético Nacional - 6:00 p.m.

Sábado, 2 de mayo de 2026

  • Boyacá Chicó vs. Llaneros - 2:00 p.m.
  • Jaguares vs. Cúcuta Deportivo - 4:00 p.m.

Domingo, 3 de mayo de 2026

  • Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga - 3:30 p.m.
  • Deportivo Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - 3:30 p.m.
  • Alianza FC vs. Millonarios - 3:30 p.m.
  • Independiente Santa Fe vs. Internacional de Bogotá - 3:30 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Deportivo Cali - 3:30 p.m.
  • América de Cali vs. Deportivo Pereira - 3:30 p.m.
  • Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto - 3:30 p.m.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay: lista de clasificados tras juegos de Once Caldas y Llaneros

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