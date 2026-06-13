“¿Pero cómo?”: la inesperada reacción de Álvaro Rodríguez al enterarse del segundo embarazo de Laura Tobón

La reconocida presentadora y modelo colombiana Laura Tobón sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir el momento exacto en el que su esposo, el economista y empresario Álvaro Rodríguez, se enteró de que serán padres por segunda vez. El anuncio formal de la gestación se había realizado inicialmente el pasado 9 de enero a través de una sesión fotográfica para la portada de la revista Marie Claire Colombia, donde la conductora de televisión mostró su estado de embarazo y manifestó su entusiasmo por el crecimiento del núcleo familiar.

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Tras la receptividad y los mensajes de felicitación por parte de su comunidad, Tobón decidió publicar en su perfil oficial de Instagram un video que detalla la dinámica que empleó para comunicarle la noticia a su pareja. La publicación coincidió con las celebraciones del mes del padre, sirviendo como un homenaje a la labor que desempeña el empresario dentro del hogar.

De acuerdo con el video difundido por la presentadora, la revelación se planificó bajo el pretexto de mostrarle a Rodríguez unos supuestos empaques nuevos diseñados para su marca de vestidos de baño. En el video se observa cómo el empresario examina una de las bolsas comerciales hasta hallar en su interior un elemento ajeno a la mercancía: una prueba de embarazo.

Ante el hallazgo, la reacción inicial del inversionista estuvo marcada por el asombro. “¿Ya? ¿Pero cómo?”, expresó Rodríguez de manera espontánea, para posteriormente indagar sobre el estado emocional de su esposa frente a la noticia: “¿Estás feliz, estás tranquila, estás nerviosa?”. Según se aprecia en las imágenes, el intercambio concluyó con un abrazo mutuo y gestos de emoción por parte de Tobón. El empresario añadió una declaración de afecto hacia su núcleo familiar en el mismo clip: “Siento más amor ahora que siempre”.

Por su parte, la modelo acompañó la publicación con un texto reflexivo sobre la dificultad de mantener el acontecimiento en reserva durante las primeras semanas. “Todavía me acuerdo de lo nerviosa que estaba ese día. Guardar un secreto tan grande y tan hermoso no fue fácil, pero ver su reacción hizo que ese momento quedara para siempre en mi corazón”, manifestó la presentadora, quien además agradeció a Rodríguez por el soporte, disciplina y acompañamiento que brinda en su rol paterno.

Álvaro Rodríguez, casado con Laura Tobón desde el año 2017, cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito corporativo del país. Es profesional en Economía, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y posee una maestría en Logística y Economía Marítima realizada en los Países Bajos. Su experiencia se enfoca principalmente en los sectores de infraestructura, logística, inversión de riesgo y desarrollo de nuevos negocios.

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En el ámbito de la divulgación y el entretenimiento con enfoque financiero, Rodríguez obtuvo reconocimiento público tras su participación como inversionista en el programa televisivo Shark Tank Colombia, un espacio dedicado a evaluar y financiar proyectos de emprendedores locales. Asimismo, es el conductor del pódcast Boss Tank: ser tu propio jefe, plataforma digital orientada a la difusión de consejos financieros, dinámicas corporativas y economía del hogar.

Este nuevo embarazo representa el segundo hijo para la pareja, cuya primera experiencia en la paternidad se consolidó con el nacimiento de su hijo mayor, Lucca. El primogénito nació mediante parto natural el 29 de diciembre de 2021, por lo que actualmente cuenta con tres años de edad. Lucca suele tener apariciones habituales en los contenidos digitales de sus padres, lo que ha generado una cercanía particular con las audiencias que siguen la trayectoria de la modelo.