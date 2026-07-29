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Juan Guillermo Cuadrado respondió si va a llegar al FPC: reveló las ligas top que lo buscan

Sorpresa por los destinos a los que podría llegar Juan Guillermo Cuadrado en las próximas horas. Él mismo confirmó que analiza las ofertas.

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Redacción Deportes
29 de julio de 2026 a las 5:50 p. m.
Juan Guillermo Cuadrado decide su futuro, y habló de regresar al FPC.
Juan Guillermo Cuadrado decide su futuro, y habló de regresar al FPC. Foto: Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado tiene mercado a sus 38 años, y él mismo confirma que lo están buscando de la MLS, México y Europa. En principio, afirmó que analiza la decisión con su representante.

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“En este momento estamos hablando de unas propuestas que tiene mi representante. De la MLS, de México y una de Europa. Estamos esperando a ver, con la ayuda de Dios, qué puede pasar”, le dijo Cuadrado a Carlos Villamil de DSports.

Sin embargo, parece que el FPC es una opción que se va desapareciendo para Juan Guillermo Cuadrado. Afirmó que a él le gustaría volver a jugar en la liga colombiana, pero lo ve algo complicado por temas familiares.

Juan Guillermo Cuadrado no tendría en planes regresar al FPC

“La verdad, cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo. A mí sí me gustaría, pero no puedo pensar solamente en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia (...) sí hubo acercamientos del FPC, no concretos, pero me lo hablan y eso”, afirmó Cuadrado en diálogo con el medio referenciado.

Con base en lo dicho por Juan Guillermo, entonces su futuro aún sería totalmente incierto. Jugó la temporada 2025-2026 con Pisa de Italia, y alargó así su estancia en Europa. De hecho, seguir en el viejo continente parece que es una opción para el experimentado futbolista de 38 años.

El único equipo con el que Cuadrado jugó en Colombia fue el Deportivo Independiente Medellín. De resto, toda su carrera la hizo en Europa, con recordados pasos por Chelsea, Juventus, Fiorentina y varios más.

Juan Cuadrado participates in the Coppa Italia-Frecciarossa 2025-2026 match between Torino and Pisa in Torino, Italy, on September 25, 2025. (Photo by Loris Roselli/NurPhoto) (Photo by Loris Roselli / NurPhoto via AFP)
Juan Guillermo Cuadrado con el Pisa de Italia. Foto: NurPhoto via AFP

Juan Cuadrado confirmó que estuvo muy cerca de jugar en Argentina

“El que estuvo más cerca fue Tiro Federal, pero también River Plate, Boca Juniors, Nueva Chicago...”, afirmó el colombiano, ante la sorpresa de varios por la confesión.

Lo cierto es que se trata de uno de los futbolistas cafeteros más importantes de los últimos años. Fue figura clave en Selección Colombia, y aunque las lesiones no le han permitido desarrollarse de la mejor forma en el transcurrir de las recientes temporadas, sus buenos desempeños en el campo le siguen abriendo puertas en el mercado.

Se vienen días clave en cuanto al futuro de Cuadrado, con la posibilidad de seguir en Europa o de pegar la vuelta al continente americano. ¿El fútbol profesional colombiano? Una incógnita que solo el tiempo dirá si podrá resolverse para el futbolista.