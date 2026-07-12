Ha culminado otro ciclo en la exitosa carrera de Juan Guillermo Cuadrado. Durante las últimas horas el experimentado volante anunció que su vínculo con Pisa de Italia terminó tras la temporada 2025/2026.

El colombiano de 38 años se fue para el mencionado equipo al inicio de la campaña en busca de ganar regularidad para llamar la atención de Néstor Lorenzo y, posiblemente, ser llevado al Mundial 2026.

Aunque Cuadrado jugó un total de 21 partidos y marcó un gol vs. AC Milan, no le alcanzo. El DT argentino al servicio de la Tricolor lo incluyó en la prelista de 55 convocados, pero después aclaró que fue más un formalismo y que no estaba en condiciones totales el nacido en Necoclí para llevarlo a la cita mundialista.

Juan Guillermo Cuadrado termina contrato en Italia. Foto: NurPhoto via AFP

Tras no lograr su objetivo apalacando por su estadía en el Pisa de Italia, Juan Guillermo ha decidido que no permanecerá más tiempo allí. Con un corto, pero sentido mensaje, oficializó la terminación de su vínculo con el modesto equipo del Calcio.

“Simplemente gracias Pisa Sporting Club, gracias también a mis compañeros y colaboradores. Fue un placer formar parte de un gran grupo. Les deseo muchas cosas hermosas en el futuro para los hermosos fans y la hermosa ciudad”, divulgó junto a varias fotos.

Colombia los seduce

Tras el anuncio de Cuadrado en Italia, es casi seguro que las ofertas de clubes colombianos abundarán. En mercados pasados ya algunos interesados se lanzaron por él, pero no lograron nada tras el deseo del jugador de intentar ir a la Copa Mundo.

Ahorita la ‘excusa’ parece ya no existor y elencos como Independiente Medellín, donde se formó, así como también Atlético Nacional, Junior de Barranquilla o América de Cali que tienen la chequera para ofrecerle, podrían ser su próximos destinos en Colombia.

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Con el elenco poderoso tiene una relación desde siempre. Hace poco dicha escuadra anunció a Amaranto Perea como su nuevo entrenador en propiedad. El haber compartido el DT y Cuadrado en Selección Colombia impulsaría con fuerza que el extremo llegue a dicho club.

También hay que decir que Juan Guillermo meses atrás estuvo entrenando con Atlético Nacional. Una vez cerrada la temporada en Europa, el futbolista aterrizó en Colombia y para no salirse de forma, en el verdolaga las puertas le fueron abiertas.

En aquel momento muchos rumores se desataron por un posible inicio de las conversaciones, pero luego todo fue desmentido por una de las partes.

Estados Unidos lo monitorea

Siempre la MLS va a hacer una opción tentadora para jugadores que están próximos a su retiro. Allí hay varios que deciden dejarse seducir por los altos salarios y acaban por dar lo bueno que les queda de carrera deportiva al servicio de una liga que va en crecimiento.

Con los Estados Unidos también han relacionado en pasados mercados al exjugador de la Selección Colombia. No hay club que haya presentado oferta formal, pero hoy día al ver que Cuadrado ha quedado libre de seguro se le acercarán para saber sus exigencias económicas.