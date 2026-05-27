Revelaron el interés de tres equipos en Colombia por Juan Guillermo Cuadrado. A sus 38 años, el experimentado jugador tiene contrato hasta junio de este 2026 con el Pisa italiano, que descendió a la Serie B para el próximo curso.

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Desde hace varios meses viene sonando un posible regreso de Juan Guillermo Cuadrado al Fútbol Profesional Colombiano, pero todo quedaba en rumor. Se trata de un futbolista que ha sabido mantenerse en el fútbol de Europa durante años.

Juan Guillermo Cuadrado termina contrato en Italia. Foto: NurPhoto via AFP

“Tres equipos interesados en Cuadrado”

Quien entregó la información fue el periodista Alexis Rodríguez, cercano al mercado de pases, por medio de su cuenta de X. No nombró a los tres equipos que quieren a Cuadrado, pero por los emojis que puso, uno es de un tiburón. Por tanto, Junior de Barranquilla podría ser uno de los interesados en Juan Guillermo Cuadrado.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



JOAN FELIPE PARRA

Hace unos días Ⓜ️ llamó a Once Caldas para preguntar condiciones, PERO no ha enviado ninguna oferta



JUAN GUILLERMO CUADRADO

En unos días llega al país y se activan los 3 equipos 🇨🇴 interesados (💪🏼🦈🔴) pic.twitter.com/o6F8OAJ6rD — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) May 27, 2026

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Las próximas semanas serán claves en cuanto al futuro de Juan Guillermo. Como su contrato vence pronto con Pisa, y aún no hay información sobre una posible renovación, es posible que el futbolista esté buscando un nuevo aire en su carrera deportiva.

Cabe recordar que Juan Cuadrado fue incluido en la prelista de 55 jugadores colombianos para el Mundial 2026. Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo no lo incluyó en la convocatoria definitiva de 26 a la cita orbital.

Deportivo Independiente Medellín es el único equipo colombiano que ha tenido a Cuadrado en sus filas. Del poderoso pegó el salto al fútbol de Europa, en la temporada 2011-2012, y allí se instauró sin retorno siquiera a Sudamérica.

De la casa: Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta del Medellín al inicio de su carrera. Foto: Colprensa

Lecce, Udinese, Fiorentina, Juventus, Chelsea e Inter son algunos de los equipos del viejo continente que han contado con los servicios del panita, quien también fue mundialista con La Tricolor para 2014 y 2018.

Aunque Juan Guillermo Cuadrado sí integró algunos llamados en el proceso de Néstor Lorenzo, de a poco fue relegado debido a la poca continuidad que tenía en sus clubes, más que nada por inconvenientes físicos.

“Juan es una persona que siempre se entregó a la Selección de una manera especial. Hablo seguido con él y merece estar ahí por lo menos hasta último momento de la competencia con los que están”, explicó Lorenzo, tras incluirlo en la prelista de 55 al Mundial, en declaraciones recogidas por Futbolred.

Una Premier League, seis Scudettos y cuatro copas de Italia son apenas una muestra del palmarés que tiene Juan Cuadrado como profesional. Un jugador de su talla, en el Fútbol Profesional Colombiano, generaría bastante ruido entre la prensa y los aficionados.