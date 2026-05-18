Las cifras de Juan Guillermo Cuadrado con Colombia que lo avalan para ir al Mundial 2026

Juan Guillermo Cuadrado no es un desconocido para la Selección Colombia. Su inclusión en la prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, obedece a que Néstor Lorenzo ve en el jugador que milita en Italia un líder para el camerino.

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Si bien el experimentado no cuenta con la regularidad deseada en su club, sí se mantiene vigente en la élite al estar en la Serie A. Además, cuando entra se le nota liderazgo, así como talento para dejar rivales en el camino con su velocidad.

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Durante el proceso al mando del argentino, Cuadrado no ha sido convocado muchas veces, se perdió la Copa América 2024 en donde la Tricolor fue subcampeona, pero mientras el nacido en Necoclí estuvo, fue importante.

Justamente esos datos sumados son los que a menos de un mes de la Copa del Mundo le podrían llegar a abrir una ventana a Cuadrado para que se meta en el listado final de 26 convocados.

Juan Guillermo Cuadrado fue el capitán de Colombia en el histórico triunfo ante Alemania. Foto: Getty Images

Participación de Cuadrado en la era Néstor Lorenzo:

12. 9.2023 | Chile 0-0 Colombia (Suplente).

7.9.2023 | Colombia 1-0 Venezuela (Jugó 45 minutos).

20.6.2023 | Alemania 0-2 Colombia (Asistió, marcó y fue la figura del partido).

16.6.2023 | Colombia 1-0 Irak (Jugó 59 minutos).

27.9.2022 | Colombia 3-2 México (Jugó los 90 minutos).

16.6.2022 | Colombia 4-1 Guatemala (Jugó 45 minutos)

Basados en lo que fueron los seis partidos de Cuadrado durante el inicio del proceso del argentino, se podría llegar a justificar que el ‘panita’ sea incluido en la lista final de Colombia para el Mundial 2026.

Ante potencias como Alemania, quien portara la banda de capitán durante ese partido, se destacó a más no poder. Hizo gol, asistió y salió como el más destacado de un triunfo histórico de la Tricolor ante una campeona del mundo.

Sus números en Pisa

A lo largo de más de 10 años Cuadrado ha estado militando en el Calcio italiano. Su participación en clubes como Fiorentina, Juventus e Inter de Milán ya marcan que el volante tiene un legado escrito en el balompié de Italia.

Justamente, por ese gran recorrido es que el modesto Pisa decidió contratarlo al inicio del año que está por terminar. Dicho onceno necesitaba un referente para intentar mantener la categoría tras lograr el ascenso desde la Serie B.

Juan Guillermo Cuadrado celebra su gol ante AC Milan, en la Serie A de Italia Foto: Getty Images

Durante 17 partidos de la campaña 2025/2026, Juan Guillermo se ha hecho presente en campo con los suyos. Apenas ha logrado anotar una vez y no ha podido dar asistencias, con dos fechas por jugarse.

Le restan a los suyos partidos complicados ante Napoli (17 de mayo) y Lazio (24 de mayo), en lo que de sumar minutos Cuadrado, se le podría evaluar a menos del Mundial. Se cree complicado que el nacido en Necoclí logre sacar a alguno de los fijos, pero una sorpresa se podría dar.

Juan Guillermo Cuadrado, en la prelista de 55 de la Selección Colombia



Néstor Lorenzo: "Merece estar ahí"



Juan Cuadrado (Abril de 2026): "Cuando llegas a la Selección hay una familiaridad increíble"



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Néstor Lorenzo fue consultado por sumarlo a la prelista, aún cuando no lo llamó a lo largo de los últimos años. El DT explicó: “Siempre se entregó a la Selección, hablo mucho con él. Merece estar ahí en la competencia hasta último momento con los que están”, aseveró abriendo la posibilidad a que el volante sea sumado a la lista definitiva.

“Hizo muchos sacrificios para quedarse en Italia por la Selección”, reconoció Lorenzo.