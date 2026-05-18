Messi escogió a sus favoritos para ganar el Mundial 2026: advirtió posible sorpresa

Falta menos de un mes para que la pelota comience a rodar e inicie el Mundial 2026, que se disputará en tres países por primera vez: Estados Unidos, Canadá y México.

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Son varias las selecciones que llegan fuertes y que tienen en su espalda una gran presión, ya que son los llamadas a coronarse campeonas del mundo y darle alegría a todo un país.

Una de ellas es Argentina, que tendrá que defender el título que ganó en Qatar 2022 y reafirmar lo que han venido haciendo en estos últimos años. Eso lo sabe Lionel Messi, capitán de la Albiceleste.

El jugador del Inter de Miami habló de lo que será la cita orbital y, en entrevista con el Pollo Álvarez, apuntó que tiene muchas ganas de repetir la sensación de quedar campeón. "Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre“, dijo.

Lionel Messi, jugador del Inter de Miami. Foto: AFP

No obstante, el número 10 fue claro al advertir que por delante de ellos, según su opinión, en estos momentos hay otros equipos que llegan en mejor forma y que, de alguna manera, tendrán más presión.

Para el zurdo, Francia es uno de los favoritos: “Está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel“.

Leo también destacó lo que ha venido haciendo España, que ganó la Eurocopa y viene con un cambio de generación que lo ha vuelto a poner en el foco del fútbol mundial.

Asimismo, sostuvo que otro de los candidatos es Brasil, que hoy en día es dirigida por Carlo Ancelotti. “Si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, siempre es candidato y tiene los jugadores como para pelear en todas las competiciones oficiales“, señaló.

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La lista de Messi no terminó ahí, ya que el múltiple ganador del Balón de Oro también apuntó que Alemania, Inglaterra y Portugal tienen grandes chances de cara al campeonato.

Sobre la escuadra de Cristiano Ronaldo, que enfrentará a Colombia en la última fecha de la fase de grupos, destacó: “Una selección muy competitiva”.

Además, el exjugador del Barcelona manifestó que no descarta que pueda haber una sorpresa en este Mundial, tal y como ha pasado en otras ocasiones. "Siempre aparecen cosas raras o que uno no imagina“, expresó.

Selección Argentina. Foto: AP

En cuanto a Argentina y el papel que podría tener en el torneo, Lionel reiteró que tienen mucha ilusión y que si bien algunos de los jugadores no llegan en el momento de antes, sea por lesiones o por otras aspectos, tiene confianza de que darán lo mejor en la cancha.

"Cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar“, complementó.

Por ahora, Messi está concentrando en terminar la temporada con el Inter de Miami en la MLS y ya después se unirá a la concentración de Lionel Scaloni, para empezar a preparar lo que será la Copa del Mundo y la defensa del título.