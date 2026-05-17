Violento accidente paralizó el Moto GP: Álex Márquez desató preocupación y drama tras caída

Un terrible accidente se presentó en el Campeonato Mundial de MotoGP y desató la preocupación entre quienes hacían parte del espectáculo y los que estaban disfrutando del mismo.

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Todo se dio durante el Gran Premio de Cataluña, que se estaba disputando en el circuito de Montmeló, y el protagonista fue el piloto español Álex Márquez junto con su motocicleta Ducati.

El hecho quedó registrado en video y le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, pues fue necesario suspender de inmediato la carrera.

Márquez se encontraba en la segunda posición por detrás de Pedro Acosta, que manejaba una KTM. El español lo tenía muy cerca e intentó presionar para pasarlo y quedar a la cabeza.

En una de las rectas cortas, Acosta perdió velocidad; al parecer la motocicleta sufrió un problema y esto ocasionó que poco a poco se fuera deteniendo. En ese momento, Márquez se encontraba muy cerca, por lo que no alcanzó a esquivarlo y golpeó su rueda delantera con la trasera de su rival.

En un principio, intentó controlar el vehículo, pero la velocidad era tanta que lo perdió por completo y salió despedido, de forma violenta, hacia la zona del césped.

El piloto dio varias vueltas en el piso, mientras que su Ducati se fue metiendo hacia el asfalto y dejando fragmentos de la carrocería, lo que obligó a los demás competidores a esquivarlos.

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De hecho, unos segundos después, el corredor Fabio Di Giannantonio tocó una de las llantas que quedó suelta y también cayó al pavimento, aunque esto se dio de una forma más controlada de lo que le pasó al español.

De inmediato se activó la bandera roja y la carrera se detuvo, mientras que el personal médico ingresó rápidamente para verificar las lesiones que sufrieron los pilotos.

Afortunadamente, Márquez estaba consciente y, en un principio, se descartó cualquier herida de gravedad, aunque se decidió trasladarlo hasta un centro médico para hacerle más exámenes a profundidad.

Este es el momento en el que el personal médico atiende a Márquez. Foto: Getty Images

Por su parte, Pedro Acosta tuvo que abandonar la carrera debido a que el impacto ocasionó que la llanta trasera se le pinchara, aunque no tuvo ningún golpe en su cuerpo.

Poco después, la pista fue limpiada y la carrera se reanudó, pero más adelante hubo otro accidente que obligó a la segunda bandera roja del día.

Todo se dio porque el piloto francés se enganchó con la moto de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia y se desató una caída múltiple. Por el momento, se ha indicado que ninguno tuvo heridas de gravedad, aunque también se les están practicando exámenes.