Johan Mojica se salió de control en pleno partido: VAR le pilló agresión y lo expulsaron

El colombiano Johan Mojica fue protagonista de una agresión a un rival, lo que le costó la cartulina roja y fuertes duras críticas en su contra.

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Todo se dio en el partido que el Mallorca jugó contra Levante por la última fecha de LaLiga. Era un compromiso muy tensionante, pues era duelo directo por el descenso, al que finalmente se fue el conjunto del jugador cafetero.

Mojica salió de titular con la tarea de defender la banda izquierda y aportar, al mismo tiempo, en el ataque de su equipo. El plan del entrenador Martín Demichelis no salió.

El Levante se fue arriba al minuto 35 del primer tiempo con gol de Carlos Espí. Los minutos pasaron, la tensión se hizo presente en el campo y Los Piratas se llenaron de nervios.

La acción de la tarjeta roja llegó a los 85 minutos, cuando el Mallorca buscaba desesperado el gol para intentar evitar caer a la segunda división.

El jugador Roger Brugué se quedó tirado dentro del área acusando un golpe, lo que no le gustó al colombiano que de inmediato se acercó le dijo algo y, además, con una de sus manos le tocó la cabeza para jalarle el pelo.

Ante esto, el futbolista del Levante le mandó el manotazo a la cara y el deportista de la Selección Colombia cayó al suelo, mientras que el número 7 siguió tendido en el área.

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El VAR no dudó en llamar al juez central y mostrarle la jugada, por lo que el colegiado le quitó la amarilla que en un principio le había puesto a Mojica y la cambió por una tarjeta roja, pues se trató de una agresión al rival.

Brugué corrió con la misma suerte debido al manotazo en la cara: el juez central le quitó la amarilla y lo expulsó del terreno de juego.

Tras esto, el partido continuó y un poco más adelante llegaría el segundo gol del Levante, con el que se salvó por completo del descenso y sentenció al Mallorca a ir a la segunda división del fútbol español.

Johan Mojica, lateral de Selección Colombia. Foto: Getty Images

Las críticas hacia Johan Mojica no se hicieron esperar, muchos hinchas cuestionaron su actitud mientras que sus compañeros buscaban empatar y ganar el juego para salvar la división.

De esta manera, se acabó la temporada para el lateral izquierdo y muy seguramente en los próximos días viajará para sumarse a la concentración de la Selección Colombia, ya que es uno de los fijos de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.