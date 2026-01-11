Deportes

Tenso cara a cara de Johan Mojica con un hincha salió a la luz: el audio reveló todo lo que se dijeron

Al jugador de la Selección Colombia se le vio molesto por los reclamos de un hincha que lo increpó a la salida de un estadio.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

12 de enero de 2026, 12:15 a. m.
Johan Mojica se increpó con un hincha de Mallorca
Johan Mojica se increpó con un hincha de Mallorca Foto: Captura a video de @UHmallorca

En un duro cruce se ha visto inmerso uno de los jugadores titulares de la Selección Colombia. Se trata de Johan Mojica, quien milita en el Real Club Deportivo Mallorca, de España, quien no atraviesa la mejor situación en LaLiga.

Después de lo que fue la derrota del cuadro mallorquinista durante este domingo ante Rayo Vallecano por 2-1, la afición colmó su paciencia y uno que puso la cara fue el defensor nacional.

Según lo muestra un video que se hizo viral a través de redes sociales, Mojica salió de su carro ante el asedio de los aficionados que pedían hablar con él. Allí nada empezó tranquilo, una vez salió del auto, se enganchó el lateral y un aficionado.

Johan Mojica, jugador del Mallorca y la Selección Colombia
Johan Mojica, jugador del Mallorca y la Selección Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

Cada uno con sus argumentos empezó a defender su postura. Mojica sabiendo el rol que tenía en el altercado se mantuvo calmado por varios segundos, pero con el paso del tiempo ya no aguantó faltas de respeto, hasta contestar de forma aireada.

“Yo entiendo que estén enfadados, pero esto es como en la vida; hay momentos buenos y malos. Cuando se está mal, hay que estar...”, fue la manera del futbolista de empezar para poder mediar.

Para el hincha eso no fue suficiente y le lanzó un señalamiento a Mojica: “En el campo lo que molesta es que te rías”.

La llamativa pinta de un jugador de la Selección Colombia en su llegada al estadio en Europa

Asombrado por lo que le dijeron, el cafetero hace dos interrogantes para aclarar todo: “¿Yo de quién me he reído?, ¿me he reído de la grada?“.

Al ver que la cuestión sigue escalando, es cuando el audio revela el momento más tenso en donde Johan se le acerca demás a la persona con la que tiene la pelea: “Yo no te he gritado y sé ser agresivo también, pero yo soy un señor”.

Exigiendo respeto ante todo, fue que luego se olvidó de su rol y exigió sin contemplación: “No voy a permitir que usted me grite así. Usted no es mi papá. No me levantes la voz a mí”, se escuchó.

Al ver la afición de Mallorca que Mojica se empezaba a sobrepasar con el joven aficionado, uno le gritó desde un sitio aledaño: “Ni se te ocurra levantarle el dedo al niño, gilipollas”.

Decisión de Mojica tras el cruce

Una primera determinación fue tomada por Johan Mojica tras haberse dado el enfrentamiento con la hinchada del Mallorca.

Al buscar su perfil en la red social, Instagram, el mensaje que arroja el aplicativo es “perfil no está disponible. Es posible que el enlace no funcione o que se haya eliminado el perfil”.

Johan Mojica agredió ferozmente a compañero: cabezazo y puño quedaron en video

Esto lo que da a entender es que ante los posibles ataques a través de los cibernautas, el jugador ha preferido protegerse a sí mismo, como a su familia, quien en estos casos también se ve afectada.

En los próximos días se podría esperar un comunicado del RCD Mallorca, en el que estos condenen ese tipo de discusiones entre sus jugadores y afición. Si bien no se cree que Mojica vaya a ser juzgado, no se descarta algún llamado de atención desde el club.

