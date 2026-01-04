Deportes

La llamativa pinta de un jugador de la Selección Colombia en su llegada al estadio en Europa

La genialidad le dio la vuelta al mundo. El jugador de la Selección Colombia se dejó ver con el outfit tendencia en el planeta luego de la captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump en Venezuela.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de enero de 2026, 2:19 a. m.
Richard Ríos, Kevin Serna, Johan Mojica y James Rodríguez.
Richard Ríos, Kevin Serna, Johan Mojica y James Rodríguez.

La captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump tiene al mundo reaccionando mientras se reconfigura el mapa político en Venezuela bajo la mirada de Estados Unidos. En una operación eficiente, breve y sagaz, militares estadounidenses partieron desde el Mar Caribe rumbo a Caracas para dar con la detención absoluta del mandatario venezolano y su esposa.

Al final, sobre la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado y ya está en Estados Unidos para ser juzgado por varios delitos en su contra. Por otra parte, Donald Trump trabaja con Marco Rubio para garantizar una transición en el poder en Venezuela, donde ya trabajan en conjunto con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la nación.

Mientras el panorama político se agita en América con Nicolás Maduro detenido, especialistas, analistas y expertos en la materia dan sus sensaciones y puntos de vista de lo que puede ocurrir en el futuro. Otros, más bien, se van por el lado de los memes y las tendencias más allá de la política que dejó el operativo militar en Venezuela.

Nicolás Maduro: detenido y trasladado a una cárcel federal en Nueva York.
Nicolás Maduro: detenido y trasladado a una cárcel federal en Nueva York.

Ahí, la picardía colombiana no podía faltar. Un jugador de la selección nacional, prácticamente fijo para el Mundial 2026, sacó su lado más creativo para sorprender en España en pleno furor con Nicolás Maduro en las redes sociales. Junto con su club trabajaron en una idea viral y se les vio ingresando al estadio con una pinta bastante llamativa.

Jugador de Selección Colombia se vistió como Nicolás Maduro

No puede ser otro que el lateral Johan Mojica, quien también es conocido por ser alguien diferente en el camerino, que lanza pasos de baile y se ha dejado pillar con pintas extravagantes y curiosas, aunque muy de moda en el mundo. Sus gorras, sus gafas oscuras y look en el cabello no pasan para desapercibido.

Nicolás Maduro es capturado
Nicolás Maduro es capturado

En la previa del partido del Mallorca contra el Girona en el estadio de Palma de Mallorca, por la fecha 18 de LaLiga, Johan Mojica y demás compañeros del club mallorquín se dejaron ver con el vestuario que Nicolás Maduro usó mientras fue detenido por militares de Estados Unidos. Aquel outfit gris con líneas negras se dejó ver en los deportistas, donde Mojica llamó la atención con su afro, diadema y gafas oscuras.

El diseño de la sudadera pertenece a una reconocida marca de ropa deportiva norteamericana, que patrocina a muchos clubes de fútbol en el mundo. “Maduro Style”, se lee en uno de los comentarios del video en la red social X.

Johan Mojica con el Mallorca.
Johan Mojica con el Mallorca.

Al Mallorca fue al único que se le ocurrió hacer el pedido con el mismo outfit de maduro y convertir los pasillos del estadio en su pasarela. Lastimosamente, el poder de la pinta no les bastó para ganarle al Girona y se vieron superados en el marcador.

Noticias Destacadas