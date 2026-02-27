Deportes

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026

Después de más de 10 años en Europa, el lateral regresaría al balompié sudamericano para ultimar detalles de la próxima Copa del Mundo en un campeón de Libertadores.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

27 de febrero de 2026, 5:08 p. m.
Johan Mojica, lateral de Selección Colombia que podría dejar Europa a 100 días del Mundial 2026
Johan Mojica, lateral de Selección Colombia que podría dejar Europa a 100 días del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Cambios de aires siguen siendo posibles para jugadores de Selección Colombia. Uno que ha sido mencionado en las últimas horas es Johan Mojica, lateral por costado izquierdo que dejaría su travesía en Europa vestido con los colores de Mallorca.

Dicha pieza habitualmente llamada por Néstor Lorenzo aspira a llegar a punto la cita orbital y si es de su gusto el proyecto, se dejaría tentar por Botafogo de Brasil.

En la tarde de este viernes 27 de febrero ha surgido información en Argentina, la cual fue confirmada en suelo brasileño por medios de gran importancia como Ge Globo.

Johan Mojica, jugador del Mallorca y la Selección Colombia
Johan Mojica, jugador del Mallorca y la Selección Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

Allí el portal especializado en deportes escribió que: “Botafogo negocia el fichaje del lateral izquierdo Johan Mojica procedente del Mallorca”.

Dicha transacción sorprendería fuertemente en el plano colombiano, dado que restan casi 100 días para la cita mundialista y no se sabe cómo le caería al jugador cambiar de aires. Botafogo parece estar dándole todas las garantías al defensor para que sepa que allí jugará y podrá ir al Mundial.

“A pocos días del cierre del mercado de fichajes, el Botafogo continúa su búsqueda de un lateral izquierdo. El club carioca negocia el fichaje de Johan Mojica, de 33 años, jugador del Mallorca de España”, dicen del negocio en Brasil.

Jordan Barrera, de Botafogo, y quien sería compañero de Johan Mojica en Brasil
Jordan Barrera, de Botafogo, y quien sería compañero de Johan Mojica en Brasil Foto: NurPhoto via Getty Images

César Luis Merlo, periodista especializado en tema de contrataciones fue el primero en reportar: “Botafogo abrió negociaciones para fichar a Johan Mojica, defensor de Mallorca y de la selección de Colombia”.

Para el cuadro de Río de Janeiro la forma de hacerse con el jugador sería a través de un adquisición total de su pase: “Se busca comprar su pase, que pertenece al Mallorca”, explica Merlo.

En la actualidad, y de acuerdo a los datos de la plataforma Transfermarkt, especializada en valores de los futbolistas en el mundo, el pase de Mojica estaría en los 1.8 millones de euros. Botagofo debería hacerle al Mallorca una oferta cercana a ese valor para que los españoles consideren dejarlo ir.

En las próximas horas se espera la actualización del caso para saber si uno de los que se supone está en la lista de Lorenzo para el Mundial estrena club antes de la cita orbital en Norteamérica.

Relación desgastada en Mallorca

En enero se vivió un tenso momento entre Johan Mojica y la afición de Mallorca. Un aficionado le reclamó al salir del estadio así: “En el campo lo que molesta es que te rías”.

Johan Mojica se increpó con un hincha de Mallorca
Johan Mojica se increpó con un hincha de Mallorca Foto: Captura a video de @UHmallorca

Asombrado por lo que le dijeron, el cafetero hizo dos interrogantes para aclarar todo: “¿Yo de quién me he reído?, ¿me he reído de la grada?“.

Al ver que la cuestión sigue escalando, es cuando el audio revela el momento más tenso en donde Johan se le acerca de más a la persona con la que tiene la pelea: “Yo no te he gritado y sé ser agresivo también, pero yo soy un señor”.

Exigiendo respeto ante todo, fue que luego se olvidó de su rol y exigió sin contemplación: “No voy a permitir que usted me grite así. Usted no es mi papá. No me levantes la voz a mí”, se escuchó.

Esto y la compleja situación de Mallorca en el torneo serían un causal que tendría Johan para pensarse en salir con rumbo al Botafogo.

