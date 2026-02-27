Revelan el gigante de Inglaterra que quiere a Luis Javier Suárez: pagaría 60 millones de euros

Luis Javier Suárez está teniendo la mejor temporada de su carrera en el fútbol europeo. Con la camiseta del Sporting CP ha marcado 27 goles en 26 partidos oficiales, incluyendo la liga local, las copas nacionales y la Champions League.

El colombiano contribuyó de gran manera para la clasificación directa del Sporting a los octavos de final de la Champions y se prepara para un choque de alta exigencia contra el sorprendente Bodo/Glimt.

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Suárez espera rematar la temporada de la mejor manera posible, pues eso le podría asegurar su titularidad en el Mundial 2026 con la Selección Colombia y un futuro muy prometedor en Europa.

Cabe recordar que el goleador samario llegó a Sporting de Lisboa por 22.2 millones de euros y tiene contrato hasta mediados de 2030.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Liverpool sondea a Luis Javier Suárez

Eso no quiere decir que se vaya a quedar para siempre en Portugal. Sporting de Lisboa vendió a Viktor Gyökeres la temporada pasada rumbo al Arsenal y podría hacer lo mismo con Luis Suárez después del Mundial.

De acuerdo al periodista Ekrem Konur, hay dos equipos de la Premier League que le están siguiendo la pista al colombiano.

Luis Díaz ya conoce su próximo rival en la Champions League: duro reto para el Bayern Múnich

“Luis Suárez está en la mira de Liverpool y Newcastle”, informó a través de sus redes sociales. “El letal delantero del Sporting CP tiene un precio de 60 millones de euros y un contrato a largo plazo, pero su récord en la Champions League lo convierte en un objetivo prioritario para el verano”.

Konur expresó que “Suárez busca un proyecto en un club de la Champions League, lo que desató una posible puja entre los equipos interesados. Su posible salida ha hecho que el Sporting CP busque alternativas en el ataque, mientras que la afición reconoce los beneficios económicos de una posible venta”.

¿Sigue los pasos de Luis Díaz?

Liverpool ya tuvo una buena experiencia saliendo de compras en Portugal. En 2022 compraron a Luis Díaz procedente del FC Porto y luego multiplicaron su valor para venderlo al Bayern Múnich, sin contar que fue fundamental para conseguir la Premier League en 2025.

Los reds ficharon a Alexander Isak y Hugo Ekitike esta temporada, pero no han terminado de colmar las expectativas.

“Liverpool ha incluido a Suárez en sus informes, destacando tanto su dominio en la liga portuguesa como su capacidad decisiva en partidos cruciales de la Champions League. Si bien el gigante de Merseyside lo considera una opción versátil para su rotación ofensiva, aún no está claro si lanzarán una oferta oficial”, añadió Ekrem Konur.

Sporting solo dejará ir a Luis Javier Suárez por una buena tajada que asciende a los 60 millones de euros, es decir, 40 millones de beneficio económico respecto al precio que pagaron para comprárselo a la UD Almería.