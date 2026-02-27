Champions League: así quedaron todas las llaves de octavos de final, luego del sorteo

Este viernes se realizó el sorteo de octavos de final en la Champions League. Los 16 clubes que quedan en contienda conocieron su próximo rival y el camino que les depara hacia la final en Budapest.

Real Madrid volverá a enfrentar al Manchester City como ha pasado en las últimas temporadas, mientras que el Bayern Múnich de Luis Díaz se verá las caras contra Atalanta.

Arsenal, que terminó líder invicto en la fase liga, enfrentará al Bayer Leverkusen; Barcelona viajará una vez más a Newcastle y París Saint-Germain tratará de defender el título contra Chelsea.

El colombiano Luis Javier Suárez tendrá una dura tarea ante el Bodo/Glimt de Noruega, que viene de ganarle a varias potencias del fútbol europeo y en la fase de playoffs eliminó al Inter de Milán en su propia casa.

Liverpool tendrá posibilidad de tomar revancha ante el Gatasaray de Dávinson Sánchez y Atlético de Madrid enfrentará a un Tottenham que viene disminuido por su mala temporada en la Premier League.

Llaves de octavos de final - Champions League 2025/26

Real Madrid vs. Manchester City

Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa

París Saint-Germain vs. Chelsea

Newcastle vs. Barcelona

Galatasaray vs. Liverpool

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Atalanta vs. Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions?

De acuerdo a las fechas inicialmente estipuladas por la UEFA, la fase de octavos de final de la Champions League se jugará así:

Partidos de ida : semana del 10 y 11 de marzo

: semana del 10 y 11 de marzo Partidos de vuelta: semana del 17 y 18 de marzo

Los cuartos de final serán a principios de abril, las semifinales terminando ese mismo mes y la gran final está programada para el 30 de mayo en Budapest.

Así quedó el cuadro de la Champions League

El sorteo realizado este viernes no solo determinó los rivales para la próxima fase, sino también la ubicación en el cuadro y el camino de cada equipo hacia la final.

Real Madrid, por ejemplo, quedó en el mismo lado de Bayern Múnich, PSG y Liverpool; en la otra zona aparecen como favoritos el Barcelona, Arsenal y Atlético de Madrid.

En cuartos de final puede haber duelos de alto calibre como Real Madrid vs. Bayern Múnich, la reedición de Liverpool vs. PSG o un choque de españoles entre Barcelona y Atlético.

Así quedó el cuadro final de la Champions League para esta temporada Foto: AFP

Primeras reacciones al sorteo

El resultado del sorteo ha generado múltiples reacciones en Zurich, lugar elegido por la UEFA para el evento que inició sobre las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, habló sobre su nuevo encuentro ante Real Madrid. “Ya lo dijo Courtois, que nos íbamos a enfrentar de nuevo, y tenía razón. Un partido siempre muy complicado, pero bonito de jugar”, declaró.

Deco, representante del Barcelona, no considera que Newcastle sea un rival sencillo. “Es una ventaja (terminar en casa), pero es ventaja si en el primer partido lo haces con seriedad. Es un campo muy duro; nosotros ganamos, pero sufrimos”, señaló.