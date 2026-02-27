Deportes

Champions League: así quedaron todas las llaves de octavos de final, luego del sorteo

Confirmado el próximo rival para Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y el resto de candidatos al título.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

27 de febrero de 2026, 6:21 a. m.
Definido el camino de los 16 sobrevivientes de la Champions League.
Definido el camino de los 16 sobrevivientes de la Champions League. Foto: Getty Images

Este viernes se realizó el sorteo de octavos de final en la Champions League. Los 16 clubes que quedan en contienda conocieron su próximo rival y el camino que les depara hacia la final en Budapest.

Real Madrid volverá a enfrentar al Manchester City como ha pasado en las últimas temporadas, mientras que el Bayern Múnich de Luis Díaz se verá las caras contra Atalanta.

Arsenal, que terminó líder invicto en la fase liga, enfrentará al Bayer Leverkusen; Barcelona viajará una vez más a Newcastle y París Saint-Germain tratará de defender el título contra Chelsea.

El colombiano Luis Javier Suárez tendrá una dura tarea ante el Bodo/Glimt de Noruega, que viene de ganarle a varias potencias del fútbol europeo y en la fase de playoffs eliminó al Inter de Milán en su propia casa.

¿Cuántas veces seguidas ha jugado Real Madrid vs. Manchester City? El dato ya genera polémica

Luis Díaz ya conoce su próximo rival en la Champions League: duro reto para el Bayern Múnich

Minnesota United de James Rodríguez anunció cambios oficiales: repercusión en la MLS y en Colombia se alegran

Lanús da Maracanazo a Flamengo y se queda con la Recopa Sudamericana; histórico partido

Deportes Tolima sacó a Táchira pero sudó frío en Copa Libertadores: ya tiene próximo rival

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios goleó sin piedad a Deportivo Pereira

Luis Díaz acercó a Harry Kane a histórica marca: la Bundesliga no ve algo así hace 25 años

La prensa española reaccionó al partidazo de Richard Ríos contra Real Madrid: le echaron flores

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Liverpool tendrá posibilidad de tomar revancha ante el Gatasaray de Dávinson Sánchez y Atlético de Madrid enfrentará a un Tottenham que viene disminuido por su mala temporada en la Premier League.

Llaves de octavos de final - Champions League 2025/26

  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa
  • París Saint-Germain vs. Chelsea
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham
  • Atalanta vs. Bayern Múnich
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions?

De acuerdo a las fechas inicialmente estipuladas por la UEFA, la fase de octavos de final de la Champions League se jugará así:

  • Partidos de ida: semana del 10 y 11 de marzo
  • Partidos de vuelta: semana del 17 y 18 de marzo

Los cuartos de final serán a principios de abril, las semifinales terminando ese mismo mes y la gran final está programada para el 30 de mayo en Budapest.

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en el clásico alemán

Así quedó el cuadro de la Champions League

El sorteo realizado este viernes no solo determinó los rivales para la próxima fase, sino también la ubicación en el cuadro y el camino de cada equipo hacia la final.

Real Madrid, por ejemplo, quedó en el mismo lado de Bayern Múnich, PSG y Liverpool; en la otra zona aparecen como favoritos el Barcelona, Arsenal y Atlético de Madrid.

En cuartos de final puede haber duelos de alto calibre como Real Madrid vs. Bayern Múnich, la reedición de Liverpool vs. PSG o un choque de españoles entre Barcelona y Atlético.

This photograph shows the UEFA Champions League Cup displayed next to a screen bearing the results of the 2025-2026 UEFA Champions League round of 16, quarter-final and semi-final draw at the House of European Football in Nyon, western Switzerland on February 27, 2026. (Photo by Harold CUNNINGHAM / AFP)
Así quedó el cuadro final de la Champions League para esta temporada Foto: AFP

Primeras reacciones al sorteo

El resultado del sorteo ha generado múltiples reacciones en Zurich, lugar elegido por la UEFA para el evento que inició sobre las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, habló sobre su nuevo encuentro ante Real Madrid. “Ya lo dijo Courtois, que nos íbamos a enfrentar de nuevo, y tenía razón. Un partido siempre muy complicado, pero bonito de jugar”, declaró.

Deco, representante del Barcelona, no considera que Newcastle sea un rival sencillo. “Es una ventaja (terminar en casa), pero es ventaja si en el primer partido lo haces con seriedad. Es un campo muy duro; nosotros ganamos, pero sufrimos”, señaló.

