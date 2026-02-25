Deportes

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

Le contamos cómo puede ver, en vivo desde Colombia, el sorteo definitivo de la Champions League con miras a la gran final de este 2026.

Redacción Deportes
25 de febrero de 2026, 7:33 p. m.
Sorteo de los octavos de final de la Champions League será el 27 de febrero a las 6:00 a.m. hora colombiana.
Sorteo de los octavos de final de la Champions League será el 27 de febrero a las 6:00 a.m. hora colombiana. Foto: UEFA via Getty Images

Ya conociendo a los 16 clasificados para los octavos de final de la Champions League, ahora falta esperar el sorteo que derive las llaves y enfrentamientos. La recta definitiva, con miras a la final en Budapest, arranca ya.

Fecha y hora para ver el sorteo de octavos de final de la Champions League

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se desarrollará el viernes 27 de febrero de 2026 a las 12:00 CET (6:00 a.m. hora colombiana).

¿Qué canal transmite el sorteo de octavos de final en la Champions League?

El sorteo será transmitido en directo por medio de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación de la UEFA Champions League.

Los canales oficiales de UEFA transmitirán el sorteo de octavos de final en Champions League.
Los canales oficiales de UEFA transmitirán el sorteo de octavos de final en Champions League. Foto: Getty Images

¿Cuáles son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League?

  1. Arsenal - clasificado por fase de liga
  2. Bayern Múnich - clasificado por fase de liga
  3. Liverpool - clasificado por fase de liga
  4. Tottenham - clasificado por fase de liga
  5. Barcelona - clasificado por fase de liga
  6. Chelsea - clasificado por fase de liga
  7. Sporting Lisboa - clasificado por fase de liga
  8. Manchester City - clasificado por fase de liga
  9. PSG - clasificado tras ganar en playoffs a Mónaco
  10. Galatasaray - clasificado tras ganar en playoffs a Juventus
  11. Real Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Benfica
  12. Atalanta - clasificado tras ganar en playoffs a Borussia Dortmund
  13. Newcastle United - clasificado tras ganar en playoffs a Qarabag
  14. Atlético de Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Club Brujas
  15. Bodo Glimt - clasificado tras ganar en playoffs a Inter de Milán
  16. Bayer Leverkusen - clasificado tras ganar en playoffs a Olympiacos
Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

¿Cómo pueden quedar los cruces de octavos de final en Champions League?

Esto ya está previsto por parte de UEFA. Así podrían quedar los cruces de los octavos de final de la Champions League, tomando en cuenta los clasificados desde fase de liga y los que se impusieron en playoffs:

