Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

Ya conociendo a los 16 clasificados para los octavos de final de la Champions League, ahora falta esperar el sorteo que derive las llaves y enfrentamientos. La recta definitiva, con miras a la final en Budapest, arranca ya.

Fecha y hora para ver el sorteo de octavos de final de la Champions League

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se desarrollará el viernes 27 de febrero de 2026 a las 12:00 CET (6:00 a.m. hora colombiana).

¿Qué canal transmite el sorteo de octavos de final en la Champions League?

El sorteo será transmitido en directo por medio de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación de la UEFA Champions League.

Los canales oficiales de UEFA transmitirán el sorteo de octavos de final en Champions League. Foto: Getty Images

¿Cuáles son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League?

Arsenal - clasificado por fase de liga Bayern Múnich - clasificado por fase de liga Liverpool - clasificado por fase de liga Tottenham - clasificado por fase de liga Barcelona - clasificado por fase de liga Chelsea - clasificado por fase de liga Sporting Lisboa - clasificado por fase de liga Manchester City - clasificado por fase de liga PSG - clasificado tras ganar en playoffs a Mónaco Galatasaray - clasificado tras ganar en playoffs a Juventus Real Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Benfica Atalanta - clasificado tras ganar en playoffs a Borussia Dortmund Newcastle United - clasificado tras ganar en playoffs a Qarabag Atlético de Madrid - clasificado tras ganar en playoffs a Club Brujas Bodo Glimt - clasificado tras ganar en playoffs a Inter de Milán Bayer Leverkusen - clasificado tras ganar en playoffs a Olympiacos

¿Cómo pueden quedar los cruces de octavos de final en Champions League?

Esto ya está previsto por parte de UEFA. Así podrían quedar los cruces de los octavos de final de la Champions League, tomando en cuenta los clasificados desde fase de liga y los que se impusieron en playoffs:

PSG vs. Barcelona o Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool o Tottenham

Real Madrid vs. Sporting Lisboa o Manchester City

Atalanta vs. Arsenal o Bayern Múnich

Newcastle vs. Chelsea o Barcelona

Atlético de Madrid vs. Liverpool o Tottenham

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa o Manchester City

Bayer Leverkusen vs. Arsenal o Bayern Múnich