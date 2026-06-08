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Del gol de Edwin Cardona al fallo de Morelos: insólito cobro penal del búfalo ante Junior

El resultado global está 1-3 a favor de “los tiburones”.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

8 de junio de 2026 a las 6:40 p. m.
Atlético Nacional recorta pero desperdicia una oportunidad
Atlético Nacional recorta pero desperdicia una oportunidad Foto: Transmisión oficial Win Sports+

Atlético Nacional comenzó con el pie derecho el segundo tiempo del partido de vuelta de la final de la Liga Betplay 2026-1 ante Junior de Barranquilla tras anotar en el minuto 55′ por medio del capitán Edwin Cardona, proveniente de un centro del extremo Andrés Sarmiento, dándole la victoria a Nacional por 1-0.

La emoción de los aficionados verdolagas aumentó más, tras un penal a favor de Nacional pitado por el árbitro. Sin embargo, Alfredo Morelos pateó y el balón salió para arriba, desperdiciando la oportunidad de recortar más el marcador de la serie.

El resultado global del encuentro está ahora 1-3 a favor de “los tiburones”, quienes ganaron el encuentro de la ida.

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