Del gol de Edwin Cardona al fallo de Morelos: insólito cobro penal del búfalo ante Junior

Atlético Nacional comenzó con el pie derecho el segundo tiempo del partido de vuelta de la final de la Liga Betplay 2026-1 ante Junior de Barranquilla tras anotar en el minuto 55′ por medio del capitán Edwin Cardona, proveniente de un centro del extremo Andrés Sarmiento, dándole la victoria a Nacional por 1-0.

¡GOL DE NACIONAL! Edwin Cardona abre el marcador y pone la serie 3-1. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/6rwxuLt70P — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

La emoción de los aficionados verdolagas aumentó más, tras un penal a favor de Nacional pitado por el árbitro. Sin embargo, Alfredo Morelos pateó y el balón salió para arriba, desperdiciando la oportunidad de recortar más el marcador de la serie.

¡EL PENAL LO ERRÓ ALFREDO MORELOS Y SEGUIMOS 1-0! El remate del delantero se fue desviado y se salva Junior. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/K1AUoWjH6m — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

El resultado global del encuentro está ahora 1-3 a favor de “los tiburones”, quienes ganaron el encuentro de la ida.

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