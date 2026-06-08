En la búsqueda de la remontada, Atlético Nacional se está enfrentando a Junior de Barranquilla en el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay 2026-1, en donde “los tiburones” son los parcialmente ganadores tras el resultado de ida por 3-0.

🔴 Nacional 0 - 0 Junior EN VIVO por la final de la Liga BetPlay | al verde le anulan gol y le pega dos veces en el palo

Ahora, en el Atanasio Girardot, el conjunto de Diego Arias busca los métodos para realizar la tan ansiada remontada por la hinchada del verde.

Sin embargo, un buen sistema del Junior le ha impedido conseguir un descuento en Medellín. El equipo de Alfredo Arias ha podido mantener el resultado obtenido en la ida, lo que ha conllevado que el primer tiempo del encuentro finalizara 0-0

Atlético Nacional ha buscado varios métodos para conseguir el gol; el más notable ocurrió en el minuto 31′, donde los verdolagas habían marcado el primer gol gracias al jugador Andrés Felipe Román.

Sin embargo, lo que era la euforia para la hinchada de Nacional terminó pronto en desilusión, ya que el árbitro del encuentro anuló el tanto debido a un fuera de juego del lateral del conjunto verdolaga.

¡Andrés Felipe Román abría el marcador para Nacional, sin embargo el gol no suma por fuera de lugar y seguimos 0-0! #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/vuy21o1DX9 — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Aun así, el equipo de Diego Arias siguió buscando el tanto para achicar el resultado global, pero la suerte ha estado más de la plantilla de Barranquilla.

En el minuto 33′, una coordinación de pases entre los jugadores verdolagas llegó a los pies del experimentado jugador argentino Milton Casco, quien pateó hacia el arco rival. Ahí, un travesaño logró que Junior no recibiera el gol y que el resultado se mantenga 0-0

¡BALÓN AL PALO DE NACIONAL! Remate de Milton Casco y el vertical le dice que no. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/8DQP2dC0EI — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

El palo volvió a hacer de las suyas para salvar el sueño del Junior de Barranquilla, ya que en el minuto 39′ Nacional tuvo otra oportunidad de oro por medio de un tiro libre de Alfredo Morelos, cuyo disparo chocó con el travesaño izquierdo de la portería del arquero Mauro Silveira.

¡DE NUEVO EL PALO LE DIJO QUE NO A NACIONAL! Tremendo remate de Alfredo Morelos y el vertical dice que no. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/hNUpz27DPR — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Hasta el momento, Junior es el campeón de la Liga Betplay 2026-1, tras el resultado conseguido en la ida ante Atlético Nacional.