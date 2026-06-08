Hinchas de Atlético Nacional creen en la remontada: impresionante recibimiento en el Atanasio ante Junior

A vísperas del comienzo del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026-1, la hinchada de Atlético Nacional mostró todo su apoyo al denominado “Rey de Copas”, en donde, por medio de bengalas, banderas agitadas y humos verdes y blancos, traen una emoción de esperanza de cara al encuentro contra el Junior de Barranquilla.
🤩🏆 ¡FIESTA TOTAL EN EL ATANASIO GIRARDOT! Salen a la cancha Nacional y Junior en busca de una nueva estrella el 'Verdolaga' busca la 19 y el 'Tiburón' sueña con el bicampeonato y la estrella 12. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈🌟 pic.twitter.com/MYDN3EvPwo— Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026
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