Hinchas de Atlético Nacional creen en la remontada: impresionante recibimiento en el Atanasio ante Junior

A vísperas del comienzo del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026-1, la hinchada de Atlético Nacional mostró todo su apoyo al denominado “Rey de Copas”, en donde, por medio de bengalas, banderas agitadas y humos verdes y blancos, traen una emoción de esperanza de cara al encuentro contra el Junior de Barranquilla.

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