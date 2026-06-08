DEPORTES

Hinchas de Atlético Nacional creen en la remontada: impresionante recibimiento en el Atanasio ante Junior

Los verdolagas creen en hacer la vuelta olímpica y conseguir la estrella 19

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

8 de junio de 2026 a las 5:07 p. m.
Panorama en el Atanasio Girardot
Panorama en el Atanasio Girardot Foto: Transmisión oficial Win Sports+ -

A vísperas del comienzo del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026-1, la hinchada de Atlético Nacional mostró todo su apoyo al denominado “Rey de Copas”, en donde, por medio de bengalas, banderas agitadas y humos verdes y blancos, traen una emoción de esperanza de cara al encuentro contra el Junior de Barranquilla.

En desarrollo....