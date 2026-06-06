Atlético Nacional repatriaría a un jugador querido por la hinchada: suena como primer refuerzo

Empieza a tomar forma posible el regreso de Stefan Medina a Atlético Nacional, y así lo detalla la prensa deportiva en Colombia en las últimas horas. Si bien hace varios meses ya había sonado este rumor, todo apunta a que de cara al 2026-ll se podría concretar.

Un joven Stefan Medina (der.) jugando con Atlético Nacional, ante Gremio, la Copa Libertadores. Foto: Corbis via Getty Images

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Stefan Medina tiene 33 años y juega en Monterrey de México. Allí tiene contrato hasta diciembre de 2027, según Transfermarkt, y le colocan un valor aproximado en el mercado de 1 millón de euros, según la última actualización de mayo de este 2026.

“Atlético Nacional inició diálogos con el círculo de Stefan Medina”

En esta oportunidad, la información la reveló el periodista Felipe Sierra en As Colombia. Sin embargo, reiterando, desde hace varios meses ya estaba en boca de los hinchas verdolagas y la prensa cercana al club antioqueño.

“Atlético Nacional busca un lateral por derecha, y le tengo el candidato número uno. Es lateral por derecha, defensa central, con pasado en Selección Colombia: Stefan Medina”, arrancó afirmando Felipe Sierra.

Y añadió: “Ya inició Atlético Nacional los diálogos con el círculo de Stefan Medina para ver si pueden traer al jugador”.

🗣️"Nacional inició diálogos con el círculo cercano de Stefan Medina para ficharlo"



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¿Cuántos títulos ganó Stefan Medina con Atlético Nacional?

Siete, divididos en: cuatro Ligas, dos Copas Colombia y dos Superligas. Eso explica por qué es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Atlético Nacional, pues además fue protagonista en la mayoría de torneos mencionados.

Medina se hizo como jugador en Nacional y fue transferido desde dicho club, al Monterrey de México, a mediados de 2014 y por una cifra cercana a los 3 millones de euros. Incluso, las actuaciones del lateral derecho le sirvieron para ser tenido en cuenta en Selección Colombia.

Stefan Medina con los colores de la Selección Colombia. Foto: FCF

Aunque al principio de su llamado a La Tricolor fue resistido por un gran sector de la prensa y los aficionados, de a poco Stefan Medina fue afianzándose en el plantel cafetero, sumando varias convocatorias importantes. A día de hoy, ya no es más tenido en cuenta bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Solo el pasar de las semanas determinará cómo avanza la operación desde Atlético Nacional por Stefan Medina. Sin embargo, no sería la única posición a reforzar en el verde, pues según el propio Felipe Sierra, también estarían detrás de un portero.

Son días movidos en el rey de copas, a tan solo horas de disputar la final de vuelta, con Junior, de la Liga BetPlay 2026-ll. Será este lunes, 8 de junio, en el Atanasio Girardot y con el tiburón ganando 3-0 tras la ida.