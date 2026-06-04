Primera venta de Atlético Nacional para el segundo semestre: “Regresaría a la Liga MX”

A pocos días de disputar el partido de vuelta contra Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, la dirigencia de Atlético Nacional estudia una posible venta hacia México.

Juan Manuel Zapata, que fue titular en el juego de ida, tiene opciones reales de volver a la Liga MX en el segundo semestre del año.

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Así lo informó el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X. Zapata podría convertirse en la primera salida de Atlético Nacional, una vez se termine el presente campeonato.

De momento, el jugador está concentrado en la revancha contra Junior y aseguró que saldrán con todo para darle vuelta al marcador; sin embargo, su futuro estaría lejos de Colombia.

“Juan Manuel Zapata tiene posibilidad de regresar a la Liga MX para el segundo semestre”, asegura la información.

Cabe recordar que el mediocampista nacido en Chigorodó (Antioquia) tuvo un corto paso por Atlas de México en el año 2023. El problema es que tuvo poca participación después de haber deslumbrado en Envigado y por eso regresó a la Liga BetPlay en busca de minutos.

Atlético Nacional aprovechó la oportunidad para contratarlo y su fichaje trajo buenos resultados. Hasta ahora son cuatro títulos los que ha conseguido en el cuadro verdolaga: Copa Colombia 2024, Liga BetPlay 2024-II, Superliga 2025 y Copa Colombia 2025.

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La idea es coronar el quinto título con Nacional antes de irse; sin embargo, la serie está cuesta arriba por los tres goles recibidos en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Juan Manuel Zapata tiene contrato hasta el año 2028 y su salida depende de una oferta que ya estaría lista para llegar a las oficinas del club verdolaga.

Eso obliga a la dirigencia a buscarle un reemplazo en el mercado de fichajes, aunque en este momento ya cuentan con Matheus Uribe en la nómina. De hecho, fue una sorpresa cuando Diego Arias incluyó a Zapata en el once inicialista que jugó la ida contra Junior.

Matheus Uribe (atrás) con Juan Manuel Zapata en Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

El propio Juan Manuel tomó la vocería tras la goleada de visitante y pidió el apoyo de la gente. “Tenemos un gran equipo, grandes jugadores y seguramente con el apoyo de la hinchada, le daremos la vuelta”, aseguró.

“En Medellín nosotros somos muy fuertes. El apoyo de nuestra gente es muy importante; las familias van a estar cerca con nosotros también… De pronto hubo errores, pero con el apoyo de nuestra gente yo creo que le vamos a dar la vuelta”, señaló.

Zapata considera que los jugadores de Junior “fueron más eficaces” y ahí estuvo la diferencia en el marcador. “Tengo el poder del convencimiento; yo creo que la invitación es trabajar esta semana para dar la vuelta el lunes”.