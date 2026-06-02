¿Cuándo vuelven a jugar Atlético Nacional y Junior? Fecha y hora de la final de la Liga Betplay

Junior de Barranquilla goleó 3-0 a Atlético Nacional por la ida de la final de la Liga BetPlay 2026-l. El partido se desarrolló en el estadio Romelio Martínez, en la capital del Atlántico, ya que el Metropolitano avanza en remodelaciones tras ser elegido como sede de la final de la Copa Sudamericana. Desde ya, se palpita el partido de vuelta en Antioquia.

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De principio a fin, el Romelio Martínez fue un hervidero por parte de los hinchas del Junior de Barranquilla, que armaron una fiesta y crearon un ambiente muy hostil para Atlético Nacional en la Costa Caribe, que ahora deberá remontar tres goles (3-0) en la capital antioqueña.

Bryan Castrillón, apenas a los siete minutos de iniciado el partido, y Luis Fernando Muriel con un doblete, fueron los encargados de darle el triunfo a Junior de Barranquilla, que ahora viajará al partido de vuelta con una holgada ventaja, resultado que lo acerca a la estrella 12 de su historia.

¿Cuándo se jugará la final de vuelta de la Liga Betplay entre Nacional y Junior?

El compromiso de vuelta de la final de la Liga Betplay se disputará el próximo lunes (festivo), 8 de junio de 2026, a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional buscará la hazaña ante su hinchada, mientras Junior espera resistir con el marcador a favor.

Los goles que obligan a Nacional a la remontada

Sobre el minuto 6, Bryan Castrillón abrió el marcador tras un rebote que dejó Harlen Castillo y ningún jugador de Atlético Nacional pudo rechazar la pelota. El volante de Junior solo tuvo que rematar para poner el 1-0 e impedir un segundo esfuerzo del portero.

En el 35’, apareció Luis Fernando Muriel, quien marcó un golazo tras girar y colocar la pelota en un ángulo imposible para Harlen Castillo. Fue un remate espectacular para el 2-0 parcial, y las caras largas ya se veían en Atlético Nacional.

Aumentó la ilusión en Junior por la ventaja en el marcador y la preocupación en Nacional. La marea no se detuvo ahí, pues el local amplió la diferencia con un nuevo gol de Muriel, quien firmó su doblete y fue la gran figura del partido.

Sin embargo, la jugada generó polémica: se trató de un posible penalti que para muchos no existía. El jugador cae en el área, pero el árbitro sancionó la falta y mantuvo su decisión. Además, no hubo revisión del VAR. Luis Fernando Muriel tomó la pelota y remató de espectacular manera para el 3-0 final. Todo está servido para la vuelta.