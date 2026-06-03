Así quedó la tabla de reclasificación: goleada de Junior a Nacional tuvo consecuencias

Junior de Barranquilla acaricia el título de la Liga BetPlay 2026-I, luego de vencer a Atlético Nacional en el Estadio Romelio Martínez. El conjunto tiburón salió victorioso ante su gente con los goles de Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel (2).

La reacción de Carlos Antonio Vélez a la goleada de Junior contra Nacional: le puso adjetivos

La victoria de Junior tuvo consecuencias en la tabla de reclasificación. Nacional continúa como líder, pero ahora solo tiene ocho puntos de diferencia.

El último partido del semestre se jugará este lunes, 8 de junio, en el Atanasio Girardot de Medellín. Los verdolagas buscan una remontada histórica que les permita levantar la estrella 19 y frenar en seco al Junior de Alfredo Arias.

Si Nacional no logra darle vuelta a la serie, su premio de consuelo será terminar primero en la tabla de reclasificación que entrega cupos a torneos internacionales para el año 2027.

Atlético Nacional lidera la tabla de reclasificación con 52 puntos. Foto: Dimayor

Atlético Nacional cree en la remontada

Más allá del resultado adverso, en Atlético Nacional hay plena confianza por el trabajo hecho durante el semestre. Diego Arias, director técnico del cuadro verdolaga, habló en rueda de prensa y pidió el acompañamiento masivo de la hinchada en el Atanasio.

“El partido se dio de una manera que le convenía a Junior. Sin duda, el primer tiempo nos costó. Debemos crecer, aprender y recuperarnos rápido para el partido del lunes con nuestra gente”, declaró tras la derrota 3-0 en Barranquilla.

El ataque que sufrió Atlético Nacional tras la final ida: revelaron detalles y lo grave que fue

Todos los jugadores que atendieron a la prensa mencionaron la palabra ‘remontada’ y en eso se basa la ilusión por coronarse una vez más como campeones del fútbol profesional colombiano.

“Durante el partido fuimos modificando, intentando poder revertir el marcador, acercarnos y poder descontar. Creo que lo intentamos por todos los medios, los jugadores que entraron y en las posiciones que considerábamos que el partido lo pedía”, agregó Arias.

El cuerpo técnico apela a una tarde histórica en casa. “Vamos a aprender de eso, vamos a crecer y vamos a estar con toda nuestra gente en una versión seguramente más al nivel de la ilusión que tenemos como equipo. Estoy seguro de que, con toda nuestra gente, vamos a vivir un gran partido el lunes”, indicó el DT.

Lo cierto es que Junior tiene una mano puesta sobre el trofeo y acaricia otro bicampeonato para su laureada historia en el FPC. Muriel también sueña con terminar como goleador del campeonato por encima de Andrey Estupiñán.

El partido de vuelta está programado para el próximo lunes (festivo) a las 5:00 de la tarde en la ciudad de Medellín. La transmisión oficial será exclusiva de Win Sports +, canal que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay para todo el país.