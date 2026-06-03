El ataque que sufrió Atlético Nacional tras la final ida: fue revelado y lo grave que fue

Atlético Nacional se vio superado de manera contundente por Junior de Barranquilla en la ida de la gran final de la Liga BetPlay 2026-I. Un resultado de 3-0 dejó a los rojiblancos perfilados a ser campeones en Medellín el próximo lunes.

Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel, con doblete, llevaron a cabalidad el plan que había estipulado en entrenador uruguayo, Alfredo Arias. Férreas marcas sobre jugadores como Alfredo Morelos de los verdes, hicieron que estos no vieran una en los 90′ de la ida.

Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Cristian Barrios celebrando la victoria de Junior. Foto: Colprensa

Daniel Rivera, defensa que ya había hecho una marca uno a uno a Hugo Rodallega en la semifinal con Independiente Santa Fe, esta vez tuvo la tarea de hacer lo mismo con el ‘Búfalo’. Por nada se salvó el ‘Chacha’ de la roja, luego de un pisotón al atacante.

Al final, con polémicas y buen planteamiento de Junior, fueron los barranquilleros los que se quedaron con el dulce sabor de la victoria y se perfilan a su estrella 12.

El partido de vuelta se jugará el próximo lunes, 8 de junio, en horario que aún está por definir por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

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Tras el juego en la capital del Atlántico la alegría se tomó dicha plaza. A la salida del estadio los aficionados celebraron dicha victoria tan abultada ante un rival con el que tienen un expediente importante.

Si bien la mayor parte de los hinchas lo hizo de manera tranquila, todo parece indicar que algunos trasladaron su euforia a la violencia contra el transporte de Atlético Nacional.

Atlético Nacional buscará la remontada contra Junior de Barranquilla en Medellín. Foto: Captura a foto de @nacionaloficial

Según lo dio a conocer el elenco verdolaga en una comunicación a los medios, el bus en el que iban de regreso al aeropuerto fue agredido: “Vamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus, nadie lesionado. Viajamos esta misma noche a Rionegro".

Por los detalles entregados del hecho, se pudo saber que la gravedad no fue alta, sin embargo, es una situación que se sigue condenando en el FPC.

En Junior evitan el “triunfalismo”

Alfredo Arias y Junior es un equipo de amores y odios. Cuando gana de la manera en que lo hizo ante Nacional, la euforia es total, pero también cuando pierde el caos es notorio.

Esta vez, y después de un 3-0 ante el que se mostraba como el mejor equipo en lo corrido del año, el DT uruguayo a cargo de los tiburones pidió mesura para no sufrir una remontada durante la vuelta.

“Este rival ha sido el mejor a lo largo del semestre y hoy lo superamos. Es el primer tiempo de un partido de 180’, viene lo más difícil. Tenemos que abstraernos del triunfalismo, no nos podemos distraer, no nos sobra nada, no nos ha sobrado nada y así tenemos que llegar a Medellín“, apuntó sobre el juego decisivo del lunes próximo.

A pesar de ser Arias quien toma decisiones, a sus jugadores les reconoció el trabajo impecable que hicieron: “Siempre el mérito es de los jugadores. A veces los técnicos ayudamos a que pierdan, pero el jugador es el dueño de este juego. Tengo buenos jugadores, pero más que nada buenas personas”.