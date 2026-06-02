Particular mensaje de Armando Benedetti por triunfo de Junior ante Nacional: se ilusiona con el título

Junior de Barranquilla goleó 3-0 a Atlético Nacional por la ida de la final de la Liga BetPlay 2026-l. El compromiso se desarrolló en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, que de principio a fin fue un hervidero por parte de los hinchas tiburones. El Metropolitano está en remodelaciones por ser sede de la final de la Copa Sudamericana.

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Uno de los que no se perdió ni un detalle de la final fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sacó tiempo para estar pendiente de la actividad del Junior de Barranquilla contra Atlético Nacional, al celebrar el contundente 3-0 del club barranquillero.

Benedetti mostró su felicidad en las redes sociales y trató de jugar con el cuento ‘La Bella y la Bestia’, colocando un sobrenombre a Atlético Nacional y otro a Junior.

El ministro es ferviente hincha del Junior de Barranquilla, que según él, dejó a la ‘bella’ preocupada.

“La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia. Alguien se parece al Nacional hoy, salió la Bestia del Junior y acabó con todo”, dijo en la red social X.

Y es que Junior de Barranquilla está muy cerca de la estrella 12 de su historia y por eso Benedetti intentó jugar con sus palabras al término del partido. Con goles de Bryan Castrillón y doblete de Luis Muriel, el ‘Tiburón’ pudo sacar adelante la victoria ante su público en el Romelio Martínez.

Los goles que activaron la felicidad del ministro

Sobre el minuto 6, Bryan Castrillón abrió el marcador tras un rebote que dejó Harlen Castillo y ningún jugador de Atlético Nacional pudo rechazar la pelota. El volante de Junior solo tuvo que rematar para poner el 1-0 e impedir un segundo esfuerzo del portero.

En el 35’, apareció Luis Fernando Muriel, quien marcó un golazo tras girar y colocar la pelota en un ángulo imposible para Harlen Castillo. Fue un remate espectacular para el 2-0 parcial, y las caras largas ya se veían en Atlético Nacional.

Luis Muriel celebra uno de sus goles contra Nacional. Foto: Semana

Aumentó la ilusión en Junior por la ventaja en el marcador y la preocupación en Nacional. La marea no se detuvo ahí, pues el local amplió la diferencia con un nuevo gol de Muriel, quien firmó su doblete y fue la gran figura del partido.

¿Cuándo se jugará la final de vuelta de la Liga Betplay entre Nacional y Junior?

El compromiso de vuelta de la final de la Liga Betplay se disputará el próximo lunes (festivo), 8 de junio de 2026, a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.