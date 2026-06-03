La reacción de Carlos Antonio Vélez a la goleada de Junior contra Nacional: le puso adjetivos

Junior de Barranquilla dio el batacazo en el partido de ida por la final de la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto rojiblanco pasó por encima de Atlético Nacional y acaricia su decimosegunda estrella en el fútbol profesional colombiano.

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Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel (2) fueron los autores de los goles en el Estadio Romelio Martínez, que se vistió de fiesta para recibir a los dos mejores equipos del semestre.

Junior estuvo aplicado en todas sus líneas y neutralizó la influencia de jugadores como Alfredo Morelos, que tuvo pocas opciones de cara al arco rival.

La base de la victoria rojiblanca estuvo en la efectividad. Castrillón abrió el marcador a los 7 minutos y Muriel alargó la diferencia antes de acabarse el primer tiempo.

En la segunda mitad se igualaron las fuerzas, pero un polémico penal le permitió a Junior marcar el tercero de la noche y dar un golpe sobre la mesa en la final de la liga colombiana.

Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Cristian Barrios celebrando la victoria de Junior. Foto: Colprensa

Bryan Castrillón abrió el marcador muy temprano. Foto: Colprensa

El análisis de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez no estuvo en la transmisión del partido, pero reaccionó al resultado en su cuenta de X. Allí expuso los problemas de Atlético Nacional y señaló a Diego Arias como principal responsable de esta derrota que los aleja del título.

“Para verdades el tiempo… Atlético Nacional nunca jugó bien. Ganaba sí pero por el peso ofensivo que aportaban sus individualidades. Fue primero y llegó a la final por eficacia y no por eficiencia", expresó el periodista de 72 años.

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Carlos Antonio considera que el cuadro verdolaga estuvo “vulnerable, mal gestionado y desajustado”.

“El interino es un bombero que apaga un incendio y no un líder que esta por encima de sus jugadores. Hoy le dio un baño de realidad un equipo que hace un mes y monedas era cuestionado por sus propios hinchas (tenían a Alfredo Arias con la maleta en la puerta) y que por efectos del tipo de torneo que jugamos resurgió de entre sus propias cenizas”, agregó.

Vélez concede el beneficio de la duda para una remontada en el partido de vuelta. “Aún falta un capítulo pero lo de esta noche es una foto clara”, escribió.

Por último, se refirió al desempeño de Carlos Ortega como juez de la final en Barranquilla. “Qué flojo arbitraje… No expulsó a Rivera, no tengo claro el penal y lo peor empuja a los jugadores y se pone pico a pico con ellos".

El partido de vuelta entre Junior y Atlético Nacional se jugará el próximo lunes, 8 de junio, en el Atanasio Girardot a las 5:00 de la tarde.