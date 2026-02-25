Deportes

Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

Un verdadero partidazo se dio en Italia, con dos equipos que lucharon hasta el final. Sin embargo, Galatasaray concretó el golpe y eliminó a Juventus de Champions League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
25 de febrero de 2026, 5:54 p. m.
Juventus y Galatasaray dejaron una llave histórica en Champions League: 12 goles.
Juventus y Galatasaray dejaron una llave histórica en Champions League: 12 goles. Foto: Getty Images

Glatasaray eliminó a la Juventus de los playoffs en la Champions League. Resultó siendo una llave histórica tanto en la ida como en la vuelta, donde hubo presencia colombiana en ambos clubes: Juan David Cabal en Juventus, quien salió expulsado en la ida, y Davinson Sánchez con Yaser Asprilla en Galatasaray.

Fue este miércoles, 25 de febrero de 2026, que se jugó la vuelta en Turín. Galatasaray había ganado la ida, en casa, con un contundente 5-2 que parecía liquidar la serie. No obstante, La Vecchia Signora estuvo lejos de rendirse.

Miles de espectadores en Turín vieron cómo Juventus casi hace el milagro en casa, pero un gol de Galatasary, ya en tiempos extra, apagó por completo el sueño de la escuadra italiana. El marcador de este miércoles fue 3-2 a favor de Juventus (global 7-5 para Galatasaray).

Galatasaray celebra que eliminó a Juventus en Champions League. Locura total en Turín.
Galatasaray celebra que eliminó a Juventus en Champions League. Locura total en Turín. Foto: Getty Images
Real Madrid saca del camino al Benfica en Champions League: Vinícius Jr. sentenció la polémica llave

Juventus acarició una remontada épica

Con tres goles abajo en el global salía Juventus a su cancha este miércoles. El marcador solo se movió hasta los 37′ del primer tiempo, cuando Manuel Locatelli anotó el primero para La Vecchia Signora. Sí hubo alegría, pero mesurada, pues aún faltaban dos goles para empatar.

Deportes

Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Deportes

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Deportes

Real Madrid sacó del camino al Benfica en Champions League: Vinícius Jr. sentenció la polémica llave

Deportes

Angustia por Raúl Asencio: choque lo sacó en camilla y dejó sensible imagen en Champions

Deportes

Real Madrid y Benfica tuvieron un arranque frenético en la Champions: Rafa Silva y Tchouaméni pegaron de entrada

Deportes

Otro gigante eliminado de la Champions League: Atalanta dio el batacazo y remontó la serie

Deportes

Decisión de la Portugal de Cristiano para no tener sorpresas con Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Galatasaray goleó a Juventus en Champions: gol de Dávinson Sánchez y Juan David Cabal expulsado

Deportes

Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

Deportes

La verdad del nuevo club de Jhon Jáder Durán en Europa: Fabrizio Romano reveló lo de Juventus

Ya en el segundo tiempo, a los 70′, Federico Gatti colocó el 2-2 a favor de Juventus y el panorama empezó a cambiar. Galatasaray debía defender ese gol de ventaja, o el equipo italiano le podía amargar los planes.

Cuando el reloj marcaba 82′, el lateral de Juventus, Weston McKennie, anotó el 3-0 con el que empató la llave (3-3). Se trató de un resultado parcial histórico, que obligó a que todo se definiera en tiempos extra.

En tiempos extra, Galatasaray venció a Juventus

Pero la gasolina se le acabó a Juventus, y Galatasaray movió sus fichas. Ya en los dos tiempos extras, cada uno de a 15 minutos, la escuadra turca evitó los penales gracias a Victor Osimhen y Barış Alper Yılmaz.

Primero fue Osimhen a los 105+2′, que le daba otra vez la supremacía a Galatasaray en el marcador. Después, Barış Alper Yılmaz, sobre los 119′, liquidó por completo la llave con el 3-2 que aunque dejaba como ganador a Juventus, mostraba un 7-5 para Galatasaray en el global.

Juventus se despide de las competencias europeas y Galatasaray enfrentará en octavos de final de la Champions League al Liverpool o al Tottenham. Eso lo determinará el sorteo que se realizará el próximo 27 de febrero y que se llevará los ojos del mundo.

Más de Deportes

Sorteo de los octavos de final de la Champions League será el 27 de febrero a las 6:00 a.m. hora colombiana.

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

De los playoff quedaron con vida ocho equipos en Champions League. Inter y Dortmund fueron abatidos

Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Luis Díaz sabrá el viernes 27 de febrero cuál será su rival en los octavos de final de Champions League

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Vinicius Junior sentenció todo: colocó el 2-1 con el que Real Madrid venció en casa al Benfica.

Real Madrid sacó del camino al Benfica en Champions League: Vinícius Jr. sentenció la polémica llave

Raúl Asencio se fue en camilla después de chocar con un compañero del Real Madrid

Angustia por Raúl Asencio: choque lo sacó en camilla y dejó sensible imagen en Champions

Real Madrid vs. Benfica.

Real Madrid y Benfica tuvieron un arranque frenético en la Champions: Rafa Silva y Tchouaméni pegaron de entrada

25 February 2026, Italy, Bergamo: Soccer, Men, Champions League, Knockout round, Intermediate round, Second legs, Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund, New Balance Arena, Mario Pasalic (8, Atalanta) celebrates his goal for 3:0. Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images)

Otro gigante eliminado de la Champions League: Atalanta dio el batacazo y remontó la serie

Portugal vs. Colombia del Mundial 2026 es el partido más atractivo de la primera fase

Decisión de la Portugal de Cristiano para no tener sorpresas con Colombia en el Mundial 2026

Atlético Nacional no podrá hacer uso de uno de sus titulares y referente del plantel

A Nacional se le cayó pieza clave a horas del juego con Santa Fe: nefasto reporte oficial

Noticias Destacadas