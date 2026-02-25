Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

Glatasaray eliminó a la Juventus de los playoffs en la Champions League. Resultó siendo una llave histórica tanto en la ida como en la vuelta, donde hubo presencia colombiana en ambos clubes: Juan David Cabal en Juventus, quien salió expulsado en la ida, y Davinson Sánchez con Yaser Asprilla en Galatasaray.

Fue este miércoles, 25 de febrero de 2026, que se jugó la vuelta en Turín. Galatasaray había ganado la ida, en casa, con un contundente 5-2 que parecía liquidar la serie. No obstante, La Vecchia Signora estuvo lejos de rendirse.

Miles de espectadores en Turín vieron cómo Juventus casi hace el milagro en casa, pero un gol de Galatasary, ya en tiempos extra, apagó por completo el sueño de la escuadra italiana. El marcador de este miércoles fue 3-2 a favor de Juventus (global 7-5 para Galatasaray).

Galatasaray celebra que eliminó a Juventus en Champions League. Locura total en Turín. Foto: Getty Images

Juventus acarició una remontada épica

Con tres goles abajo en el global salía Juventus a su cancha este miércoles. El marcador solo se movió hasta los 37′ del primer tiempo, cuando Manuel Locatelli anotó el primero para La Vecchia Signora. Sí hubo alegría, pero mesurada, pues aún faltaban dos goles para empatar.

ATALANTA REMONTÓ Y JUVENTUS QUIERE HACER LO MISMO: Locatelli cambió penal por gol para el 1-0 (3-5 global) de la Juve a Galatasaray.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Ya en el segundo tiempo, a los 70′, Federico Gatti colocó el 2-2 a favor de Juventus y el panorama empezó a cambiar. Galatasaray debía defender ese gol de ventaja, o el equipo italiano le podía amargar los planes.

¿Y SI SÍ? Gatti estampó el 4-5 en el global de la Juve contra Galatasaray en la #CHAMPIONSxESPN. ¡Y con uno menos!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Cuando el reloj marcaba 82′, el lateral de Juventus, Weston McKennie, anotó el 3-0 con el que empató la llave (3-3). Se trató de un resultado parcial histórico, que obligó a que todo se definiera en tiempos extra.

¡LOCURA TOTAL EN TURÍN! Gol de McKennie para el 3-0 (5-5 global) de Juventus vs. Galatasaray en los Playoffs de la #CHAMPIONSxESPN.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

En tiempos extra, Galatasaray venció a Juventus

Pero la gasolina se le acabó a Juventus, y Galatasaray movió sus fichas. Ya en los dos tiempos extras, cada uno de a 15 minutos, la escuadra turca evitó los penales gracias a Victor Osimhen y Barış Alper Yılmaz.

Primero fue Osimhen a los 105+2′, que le daba otra vez la supremacía a Galatasaray en el marcador. Después, Barış Alper Yılmaz, sobre los 119′, liquidó por completo la llave con el 3-2 que aunque dejaba como ganador a Juventus, mostraba un 7-5 para Galatasaray en el global.

TODO SENTENCIADO EN TURÍN: Yilmaz firmó el 7-5 de Galatasaray ante la Juventus en los Playoffs de la #CHAMPIONSxESPN.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Juventus se despide de las competencias europeas y Galatasaray enfrentará en octavos de final de la Champions League al Liverpool o al Tottenham. Eso lo determinará el sorteo que se realizará el próximo 27 de febrero y que se llevará los ojos del mundo.