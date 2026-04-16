‘Shock’ por trágica muerte de campeón con Arsenal y Juventus: tren lo arrolló

Alexander Manninger, campeón de Premier League con Arsenal y de Serie A con Juventus, perdió la vida este jueves, 16 de abril, luego de un gravísimo accidente. Según lo reportado por la prensa de Austria, una línea de tren arrolló el carro en el que iba.

Sky Sport Austria tituló la noticia así: “El exportero de la selección austriaca, Alexander Manninger, fallece en un accidente”.

“Alexander Manninger, ha fallecido. El oriundo de Salzburgo murió el jueves en un accidente de tráfico en el que se vio involucrado el ferrocarril local de Salzburgo. Tenía 48 años”, agregaron.

Ese mismo medio en mención dio detalles de lo sucedido, aclarando que Manninger viajaba en solitario en una carretera situada en el estado de Salzburgo.

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“Según la policía, el coche de Manninger fue embestido y arrastrado por un tren a las 8:20 de la mañana mientras cruzaba las vías en Nußdorf am Haunsberg (Flachgau)”, explicaron a detalle de lo sucedido para el exarquero.

“Los servicios de emergencia rescataron al exportero, que viajaba solo, de entre los restos del vehículo”, sumaron.

Aunque los servicios médicos buscaron reanimar al austriaco tras el suceso, la gravedad de sus heridas ea mayor y se dio su deceso: “Los intentos de reanimación no tuvieron éxito. El maquinista resultó ileso”, explica Sky.

Carrera de Manninger

En Europa, el fallecido Manninger dejó un legado importante. Durante 1995 se dio su debut y, justo ahí, arrancó una carrera donde acumuló experiencias múltiples en Austria, Inglaterra, Italia, España y Alemania.

Alexander Manninger comparte con la afición del FC Augsburg en su paso por la Bundesliga Foto: Bongarts/Getty Images

Sus mejores épocas se dieron entre 1997-1999, defendiendo los colores del Arsenal. Allí cosechó trofeos como Premier League, FA Cup y dos veces la Community Shield en años consecutivos. Hacia 2011 pasó a la Juventus de Italia que logró la Serie A en dicha campaña.

Con el seleccionado de Austria estuvo 33 veces. Debutó el 18 de agosto de 1999 y jugó la Eurocopa en la que su país fue local, saliendo de manera prematura en la primera ronda.

Arsenal y Juve lamentan su muerte

Los dos equipos con los que dejó huella por medio de trofeos, se pronunciaron en sus cuentas oficiales al saber la triste noticia de la muerte de Manninger.

“Todos en el Arsenal están conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del ex portero, Alex Manninger”, iniciaron los gunners.

“Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste. Descansa en paz, Alex”, extendieron pensando en los familiares cercanos del portero.

Juve también hizo lo propio: “Hoy es un día tristísimo. Se ha ido no solo un gran atleta, sino un hombre de valores raros: humildad, dedicación y una seriedad profesional fuera de lo común”.

“Juventus expresa su pésame por la desaparición de Alex Manninger y se une a la familia en este momento de dolor”, completaron diciendo.