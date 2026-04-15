Luis Suárez no fue suficiente y Sporting Lisboa sale de la Champions League: Arsenal pasa a semifinales

Arsenal sigue su camino triunfal en Europa y ratifica su buen andar en la Premier League con un acceso a las semifinales del torneo más importante de la UEFA y el más preciado de clubes en el mundo. El equipo rojo de Londres solamente tuvo que anotar un gol en la serie para superar al Sporting Lisboa.

Nos debemos remontar al juego de ida en el estadio José Alvalade de Lisboa, donde Arsenal logró imponerse por la mínima diferencia con un gol de Kai Havertz en la reposición para el 1-0 final. Ese tanto fue suficiente para acceder a semifinales, ya que en la vuelta en el Emirates Stadium fue 0-0 el marcador final.

De esta manera, Arsenal pasa a las semifinales y Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez queda eliminado. El club inglés se medirá con el Atlético de Madrid en la siguiente fase.

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