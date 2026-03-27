Esto salió a decir Luis Díaz por el gol perdido de Luis Javier Suárez: llamó la atención

No fue la noche de Luis Javier Suárez, ni tampoco la de la Selección Colombia que perdió por 2-1 ante su similar de Croacia en el partido de preparación para el Mundial 2026.

El partido tuvo tramos en los que la Tricolor se vio bien; es más, antes de que cayera el primer gol rival, el goleador de Sporting de Lisboa tuvo su chance de anotar tras asistencia de Luis Díaz.

¡INSÓLITO 😧!



Luis Javier Suárez tuvo el segundo gol de la Selección Colombia contra Croacia, pero falló en la definición #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴 ⚽ pic.twitter.com/AoyVC0uFnP — Gol Caracol (@GolCaracol) March 27, 2026

Sin embargo, de manera inexplicable y hasta irreal, con el arco servido el samario no anotó lo que pudo haber sido el 2-0 parcial en el primer tiempo.

De dicha acción habló tras el juego Lucho, quien se mantenía algo incrédulo por la opción dilapidada. También se lamentó, pero no le cayó a su compañero y le auguró que vengan muchas anotaciones en la competencia oficial.

“Fue brutal, porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita.Yo justo lo veo y era solo empujarla, pero ya nos ha pasado”, declaró.

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“Que le pase ahora y que más adelante las meta,las va a meter todas no te preocupes, de eso se trata de corregir y para el próximo las va a meter”, alentó Díaz a Suárez para no perder la cabeza por ello.

Para el partido ante Francia, se espera la redención de Suárez, quien acumula más de 30 goles y es el artillero de moda en Europa. Justo por eso fue que saltó como titular ante Croacia, pero no tuvo la misma efectividad que mantiene en Europa.

Luis Javier Suárez tras haber errado el gol frente al arco de Croacia en el amistoso con Colombia Foto: Getty Images / Captura a transmisión Gol Caracol

Después de el fallo, en una pausa para rehidratación compañeros suyos como Deiver Machado, Kevin Castaño y hasta su competencia por el puesto, Jhon Córdoba, fueron a darle una voz de aliento.

Díaz no dejó la magia en Alemania

Si hubiera que rescatar una actuación individual de la Selección Colombia tras el amistoso frente a Croacia, esa sería la de Luis Díaz.

El jugador del Bayern Múnich fue, con amplia diferencia, el más destacado ante el conjunto europeo, generando peligro constante e incomodando a la defensa rival cada vez que intervino durante su permanencia en el campo.

Luis Díaz fue el mayor peligro para la defensa de Croacia Foto: AP

Díaz Marulanda disputó 70 minutos, en los que registró una calificación de 7.0, con 48 toques de balón y una efectividad del 87% en sus pases.

En cuanto al uno contra uno, completó 1 de 3 regates, pero ese único éxito bastó para levantar al Camping World Stadium, que reaccionó de pie ante la brillante maniobra con la que dejó atrás a su marcador.

En una jugada en la que parecía sin salida, pegado a la línea, el guajiro apeló a su talento: con un doble toque y una pirueta, descolocó en segundos al defensor croata y continuó su avance por la banda.

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El zaguero Martin Erlić fue quien más sufrió con su desequilibrio y, al minuto 50, no encontró otra forma de detenerlo que cometiéndole una falta que le costó la tarjeta amarilla.

La tribuna cercana observaba atenta, pero tras la jugada de Díaz estalló en aplausos, reconociendo la calidad de quien hoy es el jugador más determinante de la Selección Colombia.