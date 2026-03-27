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Kylian Mbappé le lanzó aviso a la Selección Colombia para el amistoso: se fue de frente

Antes del partido del próximo domingo, la estrella del Real Madrid se refirió a lo podría pasar. En manos de su entrenador, Didier Deschamps, está la preocupación de la Tricolor.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

27 de marzo de 2026, 10:43 a. m.
Néstor Lorenzo deberá crear plan para que Colombia le plante cara a la Francia de Mbappé
Néstor Lorenzo deberá crear plan para que Colombia le plante cara a la Francia de Mbappé Foto: Getty Images

Muchas dudas se generaron alrededor de la presencia de Kylian Mbappé para los amistosos en Norteamérica durante la fecha Fifa de marzo ante Brasil y Colombia.

En la previa de dicho viaje se especuló demasiado sobre su estado físico, también porqué en el Real Madrid no hubo claridad total de la lesión que mantenía en una de sus piernas. Al final, todo terminó por resolverse en favor del atacante.

Kylian Mbappé en la previa del amistoso con Brasil en Estados Unidos
Kylian Mbappé en la previa del amistoso con Brasil en Estados Unidos Foto: Getty Images

‘Kiki’ participó con normalidad de la victoria de los suyos ante los brasileños por 2-1 durante el jueves pasado y, de querer Didier Deschamps, técnico galo, usarlo el domingo ante la Tricolor, lo podrá hacer.

Aviso para Colombia de Mbappé

Al término del juego llevado a cabo en Boston, Estados Unidos, donde Mbappé le anotó a Brasil para el triunfo de los suyos, el delantero se proyectó para el siguiente amistoso.

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Ante los medios dijo que no depende de él, pero que si lo quieren usar está listo en busca de vencer a los de Néstor Lorenzo: “Veremos, vamos hablar con el entrenador, pero si me pone en el campo, estaré listo para jugar, siempre quiero jugar”.

Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia Foto: Getty Images

No fue mucho más lo que dijo Kylian del combinado patrio, al cual ya se enfrentó en el marco de otro amistoso por allá en 2018, previo al Mundial de Rusia.

Sobre la tranquilidad que sintieron en Francia por superar a Brasil: “Sabíamos que no era un simple amistoso, había mucho respeto y era una buena prueba para evaluar nuestro nivel, tanto en lo técnico como en lo táctico”.

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Y de sus planes en el futuro cercano defendiendo los colores de su país: “Estoy contento de estar, lo único que quiero es estar en el campo todo el tiempo, jugar, da gusto como dije”.

Historial de Colombia vs. Francia

En la previa de lo que fue el Mundial de Rusia 2018 la Selección Colombia se retó con la que sería meses después la campeona. En dicha oportunidad hubo batacazo Tricolor, al vencer por 2-3 a la local en el Parque de los Príncipes.

Antes de ese partido otros cuatro juegos se produjeron entre dichas naciones con saldo favorable para Francia de 3-1. La única vez que los colombianos lograron ganar antes de 2018, fue en 1993 por marcador de 3-1.

Frank Fabra, con la Selección Colombia, disputando un balón con Mbappé de Francia.
Kylian Mbappé ya sabe lo que es enfrentarse a la Selección COlombia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Dos triunfos de Colombia, por tres de Francia:

1972

Francia 3-2 Colombia

1993

Colombia 3-1 Francia

2003

Francia 1-0 Colombia

2008

Francia 1-0 Colombia

2018

Francia 2-3 Colombia

Se espera que luego de haber perdido ante Croacia, el cuadro colombiano pueda recomponer para regresar al triunfo ante una potencia y candidata al Mundial.

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Valga recordar que esta fecha de amistosos era la más exigente para la Tricolor previo a la Copa del Mundo, debido a que luego tendrá amistosos con otros países pero de menor nivel como los son Costa Rica y Jordania.

Próximos amistosos de Colombia tras el jugado con Francia.

  • 28 de mayo: viaje a Bogotá, para jugar vs. Costa Rica el 29 de mayo.
  • 4 de junio: vuelo a San Diego, Estados Unidos, para jugar el 7 de junio vs. Jordania otro amistoso.