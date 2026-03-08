Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

A finales del mes de marzo las Selecciones de Colombia y Francia se enfrentarán en un amistoso internacional programado de manera previa, con miras al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Para el cuadro Tricolor es uno de los juegos de mayor importancia en el último tiempo, dado que se medirá con una potencia mundial para saber en qué nivel está de cara a la Copa del Mundo.

Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo Foto: Getty Images

Didier Deschamps cuenta con un plantel galo plagado de estrellas, entre las que resuenan nombres como el de Kylian Mbappé, Michel Olisé, entre muchos otros que están en la élite de Europa.

Colombia también cuenta con sus armas, pero no es de ocultar que son de menor valor a comparación de lo que tiene el campeón mundial en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Aunque el cuadro cafetero desee tener un examen al más alto nivel, es posible que los galos se vean mermados por las lesiones de varias de sus figuras. Uno de los casos que más dudas genera es el de Kylian Mbappé.

A semanas del partido en los Estados Unidos, el atacante transita por un tramo de su carrera donde una lesión lo ha sacado del Real Madrid y pone a temblar su presencia en la cita mundialista.

Menos de 100 días restan para la Copa del Mundo, lo que hace que ‘Kiki’ esté contrarreloj para llegar al 100%. De aquí a la fecha límite Mbappé tiene una carrera, que lo haría no jugar todos los partidos que vienen con su club, ni tampoco con su nación.

Ninguna certeza ante Colombia

AS fue el medio que viralizó la información que surgió en Francia, al sacar a la luz que: “según adelantó L’Équipe, formará parte de la expedición de Francia (Mbappé) que viajará en marzo a Estados Unidos. No es seguro que juegue".

Con la mira puesta en el Mundial, el seleccionado francés preferiría prescindir de su estrella y, así, darle los tiempos de descanso que necesita en el proceso de recuperación total.

“Ni Deschamps ni el staff médico de la selección francesa, que siguen de cerca su tratamiento, le arriesgarán durante el parón de marzo”, indica el medio que publicó el último reporte.

Son contundentes también a la hora de decir: “Si no está totalmente recuperado, no jugará ni contra Brasil ni frente a Colombia”.

Aunque no dispute un minuto, sí saldrá de España donde está radicado e irá con su selección: “Es prácticamente inevitable que Kylian Mbappé se suba al avión con el resto de la plantilla porque en su contrato hay una serie de obligaciones comerciales que debe cumplir".

“Al no existir una fecha de regreso respecto a su lesión de rodilla, es complicado determinar en qué estado volará a Estados Unidos”, terminan con la incertidumbre a pleno.

Según lo reportado por Real Madrid, el francés tiene un esguince, no obstante “el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite”, explicaba hace unos días Antón Meana, periodista de la prestigiosa Cadena SER y daba cuenta de que todo sería más grave de lo esperado.