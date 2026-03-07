Le dañaron la sorpresa a Néstor Lorenzo: se supo el jugador que convocaría por primera vez

Néstor Lorenzo está a pocos días de dar a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Croacia y Francia. Cinco meses después de haber entregado su última lista, las cosas han cambiado para el cuerpo técnico de la Tricolor.

Hay nuevos jugadores que han llamado la atención de Lorenzo y, en ese orden de ideas, podrían tener la oportunidad en el último tramo hacia el Mundial 2026.

De acuerdo con la prensa uruguaya, el DT de la Selección Colombia viene analizando el nombre de Julián Millán y podría meterlo en la lista de zagueros centrales.

“El cuerpo técnico analiza convocar al futbolista para la próxima fecha FIFA de marzo. La idea es probarlo para ver si puede llegar al Mundial y, si no, proyectarlo para el proceso posterior”, informó el periodista Nico Saavedra.

Millán dejó un excelente recuerdo en su paso por el Club Nacional de Uruguay, donde se consagró como campeón de la liga uruguaya y la Supercopa de Uruguay.

Nuevo fichaje de Fluminense

Julián Millán ya no hace parte de Nacional, pues esta semana fue anunciado como nuevo refuerzo de Fluminense en Brasil. Este gran salto en su carrera le dará argumentos para tocar la puerta de la Tricolor y ser convocado.

La posibilidad de jugar en el Mundial 2026 está bastante difícil por la presencia de pesos pesados como Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Carlos Cuesta y Yerry Mina, sin embargo, es un buen proyecto para el proceso hacia 2030.

Millán tiene 27 años de edad y se encuentra en el mejor momento de su carrera, después de darse a conocer en el fútbol profesional colombiano con la camiseta de Independiente Santa Fe.

En su primera entrevista como jugador de Fluminense confirmó que está viviendo el sueño de su infancia. “Es una sensación maravillosa, estoy muy feliz de poder unirme a este gran club”, explicó.

“Sé que es una gran responsabilidad vestir esta camiseta y espero cumplir con las expectativas y lograr todos los objetivos marcados”, explicó. La amistad que tiene con Jhon Arias jugó un papel fundamental para empaparse de lo que significa Fluminense y aceptar la oferta.

Millán considera que “Fluminense es un club muy grande que compite en muchos torneos. Es un momento importante para mí, para mi carrera. Una oportunidad maravillosa para demostrar y seguir evolucionando individual y colectivamente. La expectativa es muy alta”.

Fluminense está clasificado a la Copa Libertadores 2026 y eso supone un trampolín para la carrera de Julián Millán, que ahora tendrá encima los ojos de todo el continente.

Lorenzo estará atento a su debut y al desempeño que tenga en los próximos meses antes de la Copa del Mundo. Para meterse en la lista necesita asumir la titularidad lo más pronto posible y deslumbrar como lo hizo en la liga de Uruguay.