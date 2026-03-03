Jugada maestra de Julián Millán en el fútbol brasileño. En medio de una nueva temporada en el Brasileirao, una de las mejores ligas del continente, el defensa colombiano fue oficializado como nuevo jugador del Fluminense de Río de Janeiro y aprieta la pelea en la Selección Colombia.

Luego de varios rumores en la prensa brasileña, el zaguero zurdo pudo ser oficializado en uno de los equipos que mantiene una de las mejores chequeras de Brasil. Fluminense cree en el talento colombiano y ahora espera potenciar su grandes capacidades para que alcance a meterse en la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Al menos ya hace ruido y deberá mostrar las capacidades necesarias para pelear por un cupo en la lista definitiva de Néstor Lorenzo. Sin duda que en Fluminense tendrá una mejor vitrina y si logra consolidarse en la titular del club carioca, puede que tenga serias posibilidades. Le quedan tres meses de competencia para intentar el milagro.

Primeiro recado do colombiano carioca Julián Millán com suas novas cores! 😍🇭🇺 pic.twitter.com/e4ottePziO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 4, 2026

Incluso, aviva sus posibilidades para estar en la convocatoria de los partidos amistosos del mes de marzo, donde la Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos, siendo las pruebas definitivas de la ‘Tricolor’ antes de la cita de junio. Julián Millán asoma como una sorpresa en convocatoria.

Julián Millán oficializado en Fluminense

El defensa colombiano de 27 años llega procedente del Nacional de Uruguay, donde pudo llegar tras el visto bueno del técnico Pablo Peirano, quien lo conocía desde las épocas con Santa Fe. Fue presentado en el Centro de Entrenamiento de Fluminense, se sometió a exámenes médicos y firmó un contrato hasta finales de 2029. Vestirá la camiseta número 29.

¡AL RITMO DE TRICOLOR! 🇭🇺🇨🇴



Julián Millán é do Fluminense! pic.twitter.com/yjYaE1b6Uk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2026

“Es una sensación maravillosa, estoy muy feliz de poder unirme a este gran club. Sé que es una gran responsabilidad vestir esta camiseta y espero cumplir con las expectativas y lograr todos los objetivos marcados”, dijo Julián Millán en los medios oficiales de Fluminense.

Julián Millán en la sede de Fluminense. Foto: Oficial Fluminense

En este momento, Millán es considerado como uno de los mejores defensas zurdos de Sudamérica y estuvo en carpeta de Marcelo Gallardo para River Plate en enero.

Debutó en el Internacional de Palmira y rápidamente atrajo la atención de los principales clubes de Colombia, siendo Santa Fe donde pudo destacarse. En Nacional de Uruguay era titular indiscutido. Su astucia con la zurda está siendo bien valorada y la Selección Colombia ya lo sigue.

En resumen