En Copa de Brasil entraron en acción Fluminense, del colombiano Kevin Serna y Operário-PR, durante la noche del pasado jueves, 23 de abril.

Para el conjunto de Río de Janeiro podría pensarse que iba a ser un juego de trámite, pues se medía ante un rival que no se pensaba le fuese a generar muchas complicaciones.

Sin embargo, el local en el estadio Germano Kruger le plantó cara a Flu y no lo dejó ganar. Un empate frío con resultado 0-0 fue lo que dejó el partido de ida de la 5ta Fase del certamen en mención.

Del juego lo más relevante para Colombia pudo ser la inclusión en la titular de Kevin Serna. Dicho extremo en cierto momento fue llamado a la Tricolor previo al Mundial, lo que lo hizo estar en las consideraciones de Néstor Lorenzo para llevarlo.

Hoy día su nivel ha bajado un poco y el reclamo furioso de su entrenador, Luis Zubeldía, durante el partido de Copa, dio cuenta de que no se encuentra en un buen estado, situación que lo aleja de ser considerado por el DT de Colombia para la Copa del Mundo.

Revelan el cargo de Radamel Falcao García en el Mundial 2026: rol clave en la Selección Colombia

James Rodríguez: el desolador video grabado en su última suplencia con Minnesota United

Insulto en pleno partido a Serna

“La put... que te parió, Kevin. La concha de tu madre”, se escuchó fuerte y claro en medio de la transmisión del partido. Dicha frase no salió de la nada; fue la reacción a un error posicional que vio el argentino en el colombiano.

Luego de eso, recalcó en la misma acción y lanzó otra frase de alto calibre: “No gana una. La put... que me parió”.

“La pu** que te parió, Kevin”, el duro regaño del entrenador Luis Zubeldia al colombiano Kevin Serna 🇨🇴 del Fluminense 🇧🇷pic.twitter.com/q9esJ3EDFx — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) April 24, 2026

Lo que pretendía Zubeldía es que Serna llegase a presionar a un rival en busca de generar el error. Si bien el cafetero acompañó, no lo hizo con la intensidad necesaria y fue ahí donde se despertó el malestar del técnico de Fluminense.

Kevin Serna, de Fluminense, estuvo en los amistosos de Colombia a finales del 2025. Foto: Getty Images

Para Serna, en general, no fue el mejor partido según lo retratado en las estadísticas, mismas que le dieron un 6.5 de puntuación. Zubeldía mantuvo tras esa acción del primer tiempo un poco más al cafetero, al que sacó al 67′.

Del partido el extremo nacional se despidió con el 84% de sus pases completados, 36 toques de balón, sin goles, ni tampoco asistencias.

Lorenzo los tiene en la mira

Con miras al Mundial 2026, el profesor Néstor Lorenzo decidió hacer una gira previa para ir a los continentes donde tiene posibles convocados para la lista final de la Selección Colombia.

Según lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol durante el jueves pasado, el viaje del entrenador argentino junto a su cuerpo técnico ya inició y, de momento, va por Brasil y Argentina.

Néstor Lorenzo en conversación con Richard Ríos en medio del juego amistoso con Francia Foto: AFP

“Como parte fundamental de la preparación para la próxima Copa del Mundo, los miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentran realizando una gira técnica internacional", revelaron.

Se desconoce si el DT de la Tricolor haya visto a Serna en Brasil justo en ese partido donde recibió el regaño de Zubeldía. En caso que sí, Kevin estaría perdiendo puntos con otros por ir al Mundial.