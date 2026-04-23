Revelan el cargo de Radamel Falcao García en el Mundial 2026: rol clave en la Selección Colombia

A menos de dos meses para que comience el Mundial 2026, la Selección Colombia ajusta detalles con el objetivo de hacer una presentación digna e histórica. Los amistosos del mes de marzo contra Croacia y Francia dejaron preocupaciones en el equipo y la hinchada tras dos duras derrotas. Primero, ante los croatas, fue un 2-1 en Orlando y luego, frente a Francia, un 3-1 en Washington, para cinco goles en contra y activar las alarmas.

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Además del marcador, las dudas aumentan por el pobre nivel en la portería tras los goles recibidos, pues Camilo Vargas y Álvaro Montero registraron errores. La defensa no estuvo a la altura, James Rodríguez evidenció su bajo rendimiento y la poca continuidad; Luis Díaz no brilló y se vio limitado en el ataque, además del insólito gol que desperdició Luis Javier Suárez solo frente al arco.

La situación tiene la preocupación al máximo, pero en el fondo el país mantiene algo de confianza y se cree que la Selección Colombia aumentará el nivel en la fase de grupos del Mundial 2026. Antes, se deberá medir con Costa Rica y Jordania, en los últimos amistosos previos a la concentración hacia la Copa del Mundo.

Radamel Falcao García tendría un cupo entre la delegación de la Selección Colombia que irá al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Una de las dudas es lo que pasará con Radamel Falcao García. Pareciera que el jugador ya cumplió su ciclo como futbolista y se alejan las opciones de que pueda ser convocado para jugar en el Mundial 2026. Pese a ello, en la Federación Colombiana de Fútbol estarían evaluando un nuevo rol para El Tigre, con el fin de apoyar a la Selección Colombia.

Según informaron en Caracol Radio, habría un cargo para Falcao García, que no estaría lejos del cuerpo técnico y tampoco del grupo de jugadores. Sería una figura de líder, para impulsar en la concentración, además de tener vocería en cuanto a planes de trabajo y cronograma de viajes y compromisos.

Falcao sería nuevo integrante de la Selección Colombia

Básicamente, en la Selección Colombia estarían pensando en emular aquella figura que tuvo Sergio ‘Kun’ Agüero en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, donde pudo aportar desde su experiencia y en lo anímico, además de acompañar al grupo en la estadía en Qatar.

Todo esto se estaría planeando mientras Falcao García se recupera de una fractura en su rostro. Radamel tendría el cargo de “presidente de delegación”.

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“Le voy a dar hasta el término que a mí me dieron: presidente de delegación. Quieren que Falcao sí o sí esté en el Mundial”, dijo el periodista Juan Sebastián Vargas en Caracol Radio. Aún no hay un pronunciamiento oficial de la FCF ni de Néstor Lorenzo.