Decisión final con Radamel Falcao García tras su fractura: Gustavo Serpa la sacó a la luz

Radamel Falcao García la sigue pasando mal con Millonarios. Su estancia en el azul tenía otros objetivos, pero las lesiones y sanciones han sido un impedimento para lograr el anhelado sueño de ser campeón con el ‘club de sus amores’.

El más reciente episodio que lo perjudicó fue un golpe en el rostro en el partido ante América de Cali, en el que fue puesto de titular. Dicho día saltó para impactar el balón con la cabeza, con tan mala fortuna que Daniel Rosero lo golpeó con toda la fuerza y lo fracturó.

Durante la mañana del pasado lunes, 20 de abril, las comunicaciones del conjunto azul dieron a conocer la gravedad de lo sucedido en un comunicado oficial.

La reacción del jugador de América de Cali que chocó con Falcao y causó la fractura: “Mucha fuerza”

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“Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata”, relataron de lo vivido en la grama del Pascual Guerrero.

Adicionalmente, oficializaron el parte médico para el Tigre: “Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático”.

Radamel Falcao García y Dany Rosero. El de la imagen fue el choque que terminó en fractura para el Tigre. Foto: Colprensa / Pantallazo Win Sports

“El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión”, dijeron sobre el plan que estaría en marcha tras las pruebas médicas.

“Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”, terminaba la misiva.

Gustavo Serpa y la decisión sobre Falcao

En Blu Radio se dio a conocer que Radamel Falcao García no será operado de la fractura en el arco cigomático. De acuerdo con lo informado por el máximo dirigente al medio en mención, se mantendrá al jugador sin intervención quirúrgica y tendrá otro tipo de tratamiento.

Gustavo Serpa, máximo accionista, junto a Falcao, en un entrenamiento de Millonarios. Foto: Prensa Millonarios.

A su vez, se pudo conocer que el goleador histórico estaría entre cuatro y cinco semanas fuera de las canchas mientras se da su proceso de rehabilitación. En caso de avanzar Millonarios a las finales, el Tigre se podría perder buena parte de las mismas.

Hoy día, la clasificación del azul está embolatada. Es posible que el único certamen en el que sigan vivos sea la Copa Sudamericana, donde les quedan cuatro fechas de la fase de grupos por jugar.

Carlos Antonio Vélez lo ‘despide’

A Vélez, recientemente, se le ha visto criticar en más de una ocasión a Falcao. Para el comunicador, el arribo del atacante a Millonarios se podría catalogar como un error que cada día reafirma lo mal que salió.

Tras la lesión que alejará nuevamente y por un buen tiempo al delantero, Vélez le dio un mensaje al jugador: “Falcao, lamento que se haya fracturado, pero le quiero decir: ‘Falca, no más, no arriesgue su salud’”.

"Falcao, lamento que se haya fracturado, pero le quiero decir, 'Falca no más, no arriesgue su salud, el fútbol hoy es más físico que antes y usted antes respondía porque estaba fuerte y chocaba contra pares; hoy usted choca contra jugadores que son moles, Falca, ya no se pudo'":… pic.twitter.com/sd4MmJYnRU — Win Sports (@WinSportsTV) April 21, 2026

“El fútbol hoy es más físico que antes y usted antes respondía porque estaba fuerte y chocaba contra pares; hoy usted choca contra jugadores que son moles, Falca, ya no se pudo”, acabó manifestando.

Es de mencionar como dato importante que García Zárate tiene contrato hasta junio del presente año. Su nuevo problema de salud lo habrá hecho acabar dicho contrato jugando par de partidos y está en duda la chance de renovación para el semestre 2026-II.