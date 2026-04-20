La preocupación aumenta en Millonarios por el estado de salud de Radamel Falcao García. El delantero ídolo del equipo azul fue titular en el clásico ante América de Cali, válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay que se disputó en el estadio Pascual Guerrero.

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El jugador samario solamente pudo estar el primer tiempo en la cancha, fue bien referenciado por los centrales del América de Cali y tuvo poca participación en la zona de ataque. Millonarios quedó preocupado por dos razones: la derrota 3-1 que lo acerca a la eliminación y la situación de salud de Radamel Falcao García.

En la noche del domingo, en medio del partido, el atacante samario tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano en la ciudad de Cali. El movimiento de urgencia se dio en el entretiempo del juego y en su lugar ingresó Beckham David Castro.

Radamel Falcao García contra América de Cali. Foto: Oficial Millonarios

Más exactamente, Falcao presentó problemas referentes a una conmoción cerebral y le fue imposible continuar en la cancha. Los primeros reportes indicaron que tras la retirada de Radamel, se activó un cambio adicional en el partido por el protocolo Fifa.

Luego de saber esa información, se conoció que el jugador tuvo que ser trasladado al centro médico por un problema en la mandíbula. A primera hora de este lunes, la zozobra aumentó y tras varios exámenes aplicados en el rostro, se confirmó que Radamel presenta una fractura.

Comunicado oficial de Millonarios

“Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali.

Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático.

El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión.

Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución".

Preocupación en la hinchada

Siguiendo el reporte médico oficial, lo primero es que Radamel Falcao comenzará un tratamiento en las próximas 48 horas y aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja, pues eso se determinará según su evolución médica.

Cabe recordar que Falcao fue titular ante América tras la ausencia de Rodrigo Contreras, quien fue expulsado en el clásico contra Santa Fe.

Fabián Bustos volvió a salir con línea de tres en la zona defensiva con Carlos Sarabia y Sebastián Valencia como carrileros, más Mateo García, Rodrigo Ureña y Mackalister como volantes. Leonardo Castro y Radamel Falcao fueron los delanteros.

3-1 el marcador final y además de la lesión del delantero, la casi eliminación en la Liga BetPlay deja a más de uno preocupado.