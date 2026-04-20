La jugada contra América de Cali que tiene a Beckham David Castro en la mira: hinchas de Millonarios no lo soportan

Beckham David Castro fue protagonista en medio del triunfo del América de Cali en el Pascual Guerrero. El equipo rojo mostró su superioridad en el clásico del fútbol colombiano válido por la fecha 17 de la Liga Betplay y alcanzó una importante victoria para escalar en la tabla de posiciones y acercarse a la clasificación a los playoffs.

La tabla de la Liga Betplay tras las victorias de Santa Fe, Medellín y Junior: presión para el Cali y Millonarios

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La víctima fue un Millonarios que tuvo momentos muy complicados, comenzando por esta derrota, la posible fractura de Radamel Falcao García y los futbolistas en bajísimo nivel. Aunque para muchos, en vez de ser protagonista, Beckham Castro más bien fue antagonista por el increíble gol que se perdió.

Millonarios y América de Cali se encontraron en el partido más llamativo de la jornada en Colombia luego de atender partidos internacionales en la Copa Sudamericana. El equipo azul le ganó por la mínima diferencia a Boston River de Uruguay, mientras que América de Cali remontó luego de ir perdiendo 1-0 ante Alianza Atlético de Perú y pudo pasar a la victoria con un contundente 2-1.

Beckham David Castro, atacante de Millonarios Foto: Cristian Bayona

Era la hora para que rojos y azules se vieran las caras, pero las cosas le salieron muy mal al entrenador Fabián Bustos, quien volvió a salir con línea de tres en zona defensiva con Carlos Sarabia y Sebastián Valencia como carrileros, más Mateo García, Rodrigo Ureña y Mackalister como volantes. Leonardo Castro y Radamel Falcao fueron los delanteros. Beckham David Castro ingresó para el segundo tiempo.

Más exactamente, durante el entretiempo del partido, Falcao tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano de la ciudad de Cali y ahora se teme que tenga una fractura en su mandíbula. En su lugar ingresó Beckham David Castro, quien en la jugada de gol más clara de Millonarios, desperdició de forma insólita.

Beckham David Castro remató con el arco solo

Era la oportunidad de oro para el volante ofensivo de Millonarios, pero su remate dio en el palo cuando el portero Jean Fernandes no estaba en su arco y estaba jugado. El jugador azul no remató de primera, se reubicó para perfilar el remate, pero erró en una escena que los hinchas del equipo azul no pueden digerir.

Lo que sucedió al minuto 84 colocó al jugador en el ojo de las críticas y muchos hinchas ponen a Beckham David en lista de salida para el próximo semestre. Pese al error del jugador, en el rebote, Carlos Darwin Quintero remató y pudo descontar para dejar 3-1 el marcador.