Brasil vs. Marruecos: hora y canal para ver el primer partido estelar del Mundial 2026

Comienza la búsqueda del sexto título mundial para Brasil. Carlo Ancelotti fue contratado por la Confederación Brasileña de Fútbol para lograr esa ansiada corona que se ha hecho esquiva desde 2002.

Siendo parte del grupo C, la canarinha deberá resolver desde el primer partido su clasificación. El rival con el que debuta es considerado como el más fuerte de la zona, además, de candidato a ser sorpresa del Mundial 2026.

Brasil, lista para su debut con Marruecos en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Se trata de Marruecos, que viene desde hace un tiempo en un alza futbolística pronunciada. Brasil, con algunas dudas, sigue siendo el equipo más veces campeón y por ello se le respeta.

Además de eso, la nómina que conformó el DT italiano es de primer nivel con la inclusión de Neymar que le da una inyección anímica al grupo para ir en busca de la corona tan anhelada por el ‘Príncipe’.

También hay otras estrellas como es el caso de Raphina o Vinícius, que es considerado por el del Barcelona como “una persona que puede ayudarnos a traer la sexta”.

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El del Real Madrid juega desde hace un buen tiempo en la élite, es controversial por sus actitudes extradeportivas, pero a la hora de dedicarse a brillar con el balón puede llegar a ser uno de los imparables en el uno contra uno.

Es poco probable pensar que ‘Ney’ vaya a sumar minutos en el día uno del Mundial para Brasil. Algunos problemas físicos le han tenido alejado de los entrenamientos a la par de sus compañeros y, en las últimas horas, él mismo subió fotos haciendo trabajos de gimnasio.

Durante los más recientes amistosos jugados por los pentacampeones mundiales, el de Santos no sumó un solo minuto.

Brahim Díaz y Achraf Hakimi, figuras de Marruecos. Foto: AFP

Por su parte, hay que decir que Marruecos sufrió bajas de última hora en los planteles que ya tenía confirmados. Ez Abde y Nayef Aguerd salieron y en su lugar Amine Sbaï y Marwane Saadane los reemplazaron.

Si bien esto pudo mermar a los marroquíes, aún cuentan con estrellas de la talla de Hakimi, del PSG y Brahim Diaz, quien milita en el Real Madrid.

Hora y canal para ver en vivo

Grupo C - fecha 1

13 de junio

Brasil vs. Marruecos

Hora: 5:00 p.m.

Canal: Caracol TV, RCN, DirecTV.

Ancelotti ante un escenario nuevo

Tras ganarlo todo en los clubes, Carlo Ancelotti comenzará este sábado su primera aventura como técnico en un Mundial. El afamado entrenador italiano espera guiar a Brasil hacia el esquivo hexacampeonato, que tendrá como primer escollo al diezmado Marruecos de Achraf Hakimi.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil para el Mundial 2026. Foto: AFP

Carletto, único DT ganador de cinco Champions y campeón de las cinco principales ligas europeas, asumió hace un año como comandante de unos pentacampeones mundiales de ala caída y presionados por no levantar el máximo trofeo del fútbol desde 2002.

Pero el extimonel del Real Madrid los clasificó a la cita en Norteamérica pese a nunca haber contado con Neymar, visitante habitual de las enfermerías, y tras haber cerrado las eliminatorias sudamericanas con el peor rendimiento de la Canarinha bajo el formato actual, instaurado para Francia 1998.

*Con información de AFP.