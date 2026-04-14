Desde que se terminó el clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, Falcao García ha sido mencionado en el FPC por su pedido enérgico de un supuesto penal, tras falta de Daniel Torres.

Días después de la acción, aún se habla de dicha polémica. Uno que hizo referencia en las últimas horas fue Carlos Antonio Vélez, quien confrontó lo dicho por el Tigre.

⚽🔥“Lo que más me preocupó de la conferencia de prensa, fue enterarme de que Radamel no conoce el protocolo VAR”, @velezfutbol sobre las declaraciones de Falcao García y la polémica en el clásico capitalino.



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En una de sus intervenciones recientes durante uno de los programas que tiene en Win Sports, el periodista recordó las quejas del atacante contra el arbitraje en el Fútbol Profesional Colombiano.

Durante dicha declaración, también dejó en claro su postura sobre si era pena máxima o no: “Falcao se fue la temporada pasada con una declaración fuera de lugar, que le costó una suspensión, volvió a hablar de una acción que no es penalti”.

Además de eso, Vélez mandó recado al jugador, al explicarle que su pedido de una intervención del VAR por pedido no estaba en la norma.

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“Lo que me sorprendió fue que Radamel no conoce el protocolo VAR; el árbitro no va al VAR; si hay un error grave, el VAR es el que lo llama, no al revés”, recordó tras las palabras de García Zárate en rueda de prensa.

Siguiendo con sus palabras, Carlos Antonio le sacó una maniobra pasada a Falcao donde no habría ser “leal” y habría ido en contra de sus propios principios.

“No se recurre al VAR; generalmente, Falcao juega lealmente; nadie puede discutir su carrera, pero en una acción de un semestre anterior, Radamel va a chocar a un jugador de Santa Fe con el codo abierto; eso no es jugar lealmente”, le recordó Vélez a Falcao.

Malestar público de Falcao

‘Caliente’ por lo vivido pocos minutos antes en el campo de juego, Radamel salió a la rueda de prensa donde protestó la decisión del juez bogotano, Andrés Rojas.

Una de las frases que más relevancia tuvo, fue cuando el atacante cuestionó si había “miedo” de cobrarle a su favor: “No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y apoyarse. ¿Porque es a mí?“.

Falcao tiene la potestad de discutir o argumentar sobre la jugada en la que pide penal. Válido.



El desacierto es que elige -de nuevo- la narrativa de que de se trata de una decisión deliberada contra él o Millonarios. pic.twitter.com/tcDxDGBU0S — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) April 13, 2026

En desacuerdo total por la decisión que tomó el juez, Falcao exigió que se revisara el VAR: “Yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR para tener todas las herramientas y tomar una decisión adecuada”.

Para terminar, cuestionó una y otra vez los argumentos de Rojas para decir no al penal. Además, de dar a entender que su rival gesticuló en campo como si se sintiera responsable de la falta que habría hecho.

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“Yo llego primero, la pelota adelante mío y el jugador atrás. ¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe que hizo el faul para que vean el lenguaje corporal que aceptaba lo que había pasado?”, terminó diciendo el atacante.

Hasta el medio día de este martes, los audios del VAR sobre dicha acción no salen. Se espera que puedan ser revelados, para dar de manera concreta por terminada dicha polémica arbitral.