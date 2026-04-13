Revelan los dos jugadores que no seguirían en el Millonarios de Fabián Bustos para el próximo semestre

Millonarios no la pasa bien y empató 1-1 ante Santa Fe este 12 de abril, en el estadio El Campín de Bogotá, en encuentro válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Con este resultado, el equipo azul llega a 22 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla. Entretanto, Santa Fe llega a 20 puntos y está en el puesto 12. El embajador se ve estancado en el torneo local y se acerca a una eliminación que sería muy dolorosa para sus hinchas.

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En medio de la resaca por el marcador y el aire de crisis en Millonarios, se conocieron los nombres de los dos jugadores que no seguirían en el club azul para el segundo semestre de 2026. Una cuenta partidaria del equipo embajador, con más de 60 mil seguidores, filtró los nombres, lo que ya genera reacción en la hinchada.

Básicamente, Millonarios tendría que buscar arquero para el próximo semestre, ya que, según NotiMillos en la red social X, los dos arqueros, Diego Novoa y Guillermo De Amores, saldrían en el mes de junio del club embajador. El portero uruguayo ha sido resistido desde su llegada a Bogotá; las lesiones le han marginado y sus rendimientos no son los esperados. En enero era gran candidato a salir, pero prefirieron darle algo más de confianza. La realidad es que no es el titular.

Guillermo de Amores se vinculó a Millonarios en 2025 Foto: Captura de pantalla @MillosFCoficial

El titular es Diego Novoa, quien, pese a tener algunas destacadas actuaciones, su continuidad en el equipo siempre es tema en la hinchada. El portero bogotano tendría que buscar otros aires para su carrera, si lo filtrado por la cuenta partidaria es la verdadera intención de los directivos.

Durísima sanción para Diego Novoa

Por si fuera poco, Diego Novoa sufrió una durísima sanción por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor. En la resolución 037 de 2026 se encuentra la lamentable noticia para Millonarios. El portero fue suspendido por seis fechas y multado con 33 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Pantallazo X Foto: @NotiMilloscom

“El Comité decidió sancionar al señor Diego Alejandro Novoa Urrego, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F. C. S. A., con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el túnel de acceso a los camerinos, tras la finalización del partido disputado por la 11.ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F. C. S. A.”, dice el comunicado de Dimayor, que sin duda le abre mucho más las puertas de salida.

Diego Novoa de Millonarios. Foto: Oficial Millonarios

Diego Novoa se vio involucrado en un presunto acto de agresión sobre Jacobo Pimentel de Boyacá Chicó. Los hechos habrían ocurrido tras finalizar el partido donde Millonarios visitó al ajedrezado, el pasado 14 de marzo, en la ciudad de Tunja, donde el embajador se vio sorprendido con un 2-1 en contra.