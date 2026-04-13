Dimayor expidió su resolución número 037 de 2026. Fue este lunes, 13 de abril, y tiene una amarga noticia para Millonarios: su portero titular, Diego Novoa, ha sido suspendido por seis fechas y multado con 33 salarios mínimos diarios legales vigentes.

“El Comité decidió sancionar al señor Diego Alejandro Novoa Urrego, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el túnel de acceso a los camerinos, tras la finalización del partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A.“, reza el comunicado de Dimayor.

A través de la Resolución No. 037 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/mKxeg4IG1P#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/oEEOjNO1Mn — DIMAYOR (@Dimayor) April 13, 2026

Cabe recordar que Diego Novoa se vio involucrado en un presunto acto de agresión sobre Jacobo Pimentel de Boyacá Chicó. Los hechos habrían ocurrido tras finalizar el partido donde Millonarios visitó al ajedrezado, el pasado 14 de marzo, en Tunja.

Golpiza a Pimentel: así le quedó su rostro; versión apunta a jugadores de Millonarios como responsables

Dimayor escuchó las dos partes y tomó su decisión con testigo presuntamente clave

La denuncia hecha por parte de Boyacá Chicó a la Dimayor expone una presunta agresión iniciada por Diego Novoa sobre Jacobo Pimentel, con un puño y un objeto contundente, y que luego habría sido seguida por otros jugadores de Millonarios.

Jacobo Pimentel habría sido golpeado por rivales de Millonarios al término del juego en Tunja Foto: Captura a fotos del Gol Caracol y Colprensa

Dimayor escuchó a las dos partes, donde Boyacá Chicó exponía con detalles la presunta agresión y Millonarios se defendía. Sin embargo, en su resolución, el ente máximo del FPC tomó en cuenta el testimonio del Secretario Técnico para la Comisión Local de Tunja, señor Andrés Fernando Suárez Lizarazo.

En su quinta consideración, Dimayor explica: “Sobre la autoría y la unidad de la conducta, el Club investigado adujo una supuesta ‘ausencia de prueba directa’, para lo cual resulta necesario precisar que, el testimonio del Secretario Técnico para la Comisión Local de Tunja, quien en su calidad de autoridad administrativa se encontraba en el lugar de los hechos, es concluyente al ser testigo directo, y por tal razón resulta ser relevante en el desarrollo del caso disciplinario que nos ocupa”.

La importancia de Andrés Suárez había sido ya explicada por parte de Boyacá Chicó: “Precisamente por ello adquiere especial relevancia la prueba testimonial practicada dentro de la presente actuación, en particular la declaración rendida por el señor Suárez, Secretario Técnico para la Comisión Local de Tunja, señor Andrés Fernando Suárez Lizarazo, quien, según su relato, no solo tuvo percepción directa, personal e inmediata de lo sucedido, sino que además intervino activamente para proteger al señor Jacobo Pimentel”.

Otro de los señalados por la presunta agresión sobre Jacobo Pimentel era Leonardo Castro, delantero de Millonarios. Sin embargo, Dimayor decidió: “Archivar las diligencias y desvincular del proceso al señor Leonardo Fabio Castro, acorde con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Dimayor sobre Leonardo Castro y la polémica con Jacobo Pimentel: "Archivar las diligencias y desvincular del proceso al señor Leonardo Fabio Castro". Foto: Colprensa – Macgiver Barón

Respecto a Castro, explicaron: “con relación a la vinculación procesal, que se hizo mediante el auto de apertura CDC 029 de 2026, al señor Leonardo Fabio Castro, este órgano disciplinario advierte que esta ante una ausencia de certeza de autoría, pues, aunque el secretario técnico, mencionó haber visto a otros jugadores salir del camerino, su relato sobre la participación activa del jugador Leonardo Fabio Castro, carece de la precisión temporal y fáctica requerida, situación que fue corroborada con la versión libre del señor Jacobo Pimentel quien afirmó que solo pudo identificar al investigado inicial como el agresor, y que no pudo nombrar ni reconocer a los demás sujetos que presuntamente lo empujaron”.

Dimayor aclara que a su decisión procede recurso de reposición y apelación.