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Golpiza a Pimentel: así le quedó su rostro; versión apunta a jugadores de Millonarios como responsables

Un señalado y un afectado. En gran trifulca habría acabado el Boyacá Chicó vs. Millonarios que se jugó en la noche del sábado en Tunja.

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Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 7:25 a. m.
Jacobo Pimentel habría sido golpeado por rivales de Millonarios al término del juego en Tunja
Jacobo Pimentel habría sido golpeado por rivales de Millonarios al término del juego en Tunja Foto: Captura a fotos del Gol Caracol y Colprensa

Millonarios volvió a caer en Liga BetPlay, después de hilar varios partidos sin hacerlo. En Tunja, el cuadro bogotano se vio sorprendido por Boyacá Chicó, quien le anotó dos goles en la primera mitad y dejó casi sentenciado el juego.

Para la segunda parte se vio algo más de rebeldía de los azules, lo que los llevó a llegar a la anotación del descuento en el minuto 56. Después de eso imperó el juego sucio, el protagonismo del árbitro y poco se jugó en la cancha del estadio La Independencia.

En Millonarios el trámite del partido molestó, luego de que el árbitro Héctor Rivera expulsara a Mackalister Silva y no pitase una falta en el área en contra de Andrés Llinás.

Dicho manejo errado de las acciones en el campo, pareciera haber sido motivo para que los ánimos caldeados se transladaran a los banquillos, donde se denunció una golpiza en contra del jugador ajedrezado, Jacobo Pimentel.

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DT de Chicó condenó el hecho

En rueda de prensa, el entrenador Jhon Gómez fue quien dio un primer parte oficial de lo sucedido ante los medios de comunicación.

A esa hora de la noche ya rondaba la versión, pero fue el estratega quien dio a conocer que, supuestamente, algunos jugadores de Millonarios la habrían emprendido contra Pimentel.

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“Llamamos al juego limpio; que aprendan a perder. Actitudes como la que tienen jugadores tan profesionales como los que tiene Millonarios, atacar a un solo jugador del Boyacá Chicó solo porque el resultado no se les dio... les hago un llamado al ser un equipo como es Millonarios”, reclamó furioso el DT de Chicó.

“La invitación a los actores de Millonarios, que agredieron vilmente a uno de nuestros compañeros que estaba solo, me parece que es un tema para que Millonarios como club y sus directivas analicen ese punto”, describe de la gravedad del hecho que no fue captado por las cámaras de la transmisión.

Así habría quedado Pimentel

A pesar de que todo habría ocurrido en la parte interna del estadio, a manos del Gol Caracol llegaron una imágenes de la gravedad de lo ocurrido.

En dichas tomas se ve cómo quedó el rostro del jugador y también algún hematoma que se le formó en la parte de su cabeza.

Ese mismo medio fue el que dio a conocer una respuesta de una fuente que, al parecer, estuvo presenciando los hechos.

“Lo que pasó fue que yendo al vestuario y después del final del partido se presentó un enfrentamiento. Algunos futbolistas de Millonarios lanzaron puños y salió golpeado Jacobo, que tuvo un corte”, citan de la charla.

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A uno que responsabilizan de lo acontecido es al portero de Millonarios, Diego Novoa. “Desde el lado del conjunto boyacense, señalaron a Diego Novoa, arquero suplente del equipo bogotano, quien durante el partido ya había mostrado vehemencia desde el banquillo e incluso recibió tarjeta amarilla”, publicó Gol Caracol.

En la noche del sábado y hasta las primeras horas del domingo no se ha dado pronunciamiento oficial de los clubes, ni tampoco de la Dimayor. Se espera la salida de alguna comunicación para esclarecer aún más los hechos presentados.