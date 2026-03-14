Tabla de posiciones liga BetPlay tras la derrota de Millonarios contra Boyacá Chicó: partido con polémicas

La jornada de la Liga BetPlay dejó movimientos en la tabla de posiciones tras la derrota de Millonarios frente a Boyacá Chicó en un partido marcado por goles, expulsiones y decisiones arbitrales que generaron controversia.

El equipo embajador cayó 2-1, mientras que el conjunto ajedrezado sumó tres puntos clave para salir de la parte baja.

Así quedó la tabla: Millonarios salió del grupo de los ocho

Con el resultado registrado en el estadio La Independencia, Millonarios se quedó en la décima posición con 14 puntos, perdiendo terreno en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, Boyacá Chicó, que venía necesitando un triunfo para mejorar su situación en el campeonato, llegó a siete unidades y ascendió hasta la casilla 17 de la clasificación.

Aunque la diferencia en la tabla sigue siendo considerable entre ambos equipos, el triunfo del cuadro boyacense le permitió tomar aire en la parte baja del campeonato, mientras que el conjunto bogotano dejó escapar una oportunidad importante para consolidarse entre los ocho mejores.

Boyacá Chicó golpeó primero con estrategia a balón parado

El partido comenzó con intensidad y fue el equipo local el que logró abrir el marcador. Al minuto 26, una jugada preparada tras un tiro de esquina terminó con el primer gol del compromiso.

El balón quedó suelto en el área y Arled Banguero reaccionó con rapidez para aprovechar el rebote y enviarlo al fondo de la red, poniendo en ventaja al conjunto ajedrezado.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse con mínima diferencia, llegó un nuevo golpe para Millonarios. En el tiempo añadido, al minuto 45+5, Yesus Cabrera envió un balón largo que fue controlado por Jairo Molina dentro del área. El delantero bajó el esférico con el pecho y sacó un potente remate que amplió la ventaja para los locales.

Descuento de Millonarios y polémica expulsión de Macalister Silva

En el segundo tiempo, Millonarios reaccionó y encontró el descuento rápidamente. Al minuto 55, tras un tiro de esquina, Andrés Llinás se elevó en el área y conectó un cabezazo que venció al portero rival para poner el 2-1.

🔵🔥¡Gran gol de cabeza de Andrés Llinas para anotar el descuento de @MillosFCoficial ante @BCHICOFCOFICIAL!



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Sin embargo, el momento del partido cambió pocos minutos después. Al 59’, el capitán Macalister Silva recibió doble tarjeta amarilla en una acción que desató polémica.

El volante intentó reanudar rápidamente el juego, pero el rival no le permitió hacerlo. Silva reclamó con vehemencia al árbitro y recibió la primera amarilla.

Continuó protestando y realizó un gesto que el juez central consideró inapropiado, lo que derivó en la segunda tarjeta y su expulsión, dejando a Millonarios con diez jugadores justo cuando el equipo presionaba en busca del empate.

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Millonarios presionó con diez jugadores y hubo otra expulsión

A pesar de la inferioridad numérica, Millonarios mantuvo la iniciativa y generó varias oportunidades de gol durante el tramo final del partido, aunque la falta de precisión impidió concretar el empate.

Boyacá Chicó, por su parte, se defendió con orden para sostener la ventaja y apostó por administrar el tiempo en los minutos finales.

Ya en el minuto 90, el partido volvió a calentarse con la expulsión de Arlen Banguero, quien vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Boyacá Chicó también con diez jugadores.

⚽❌¡Segunda amarilla para Arlen Banguero y ve la tarjeta roja! ¡Ambos equipos terminan con diez jugadores!



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Finalmente, el marcador no volvió a moverse y el conjunto boyacense se quedó con una victoria que tuvo impacto tanto en la tabla como en el ambiente del campeonato, en un duelo que dejó debate por las decisiones arbitrales y la expulsión del capitán ‘embajador’.