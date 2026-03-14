Así quedó la tabla del descenso en Liga BetPlay tras la victoria del Deportivo Cali ante Cúcuta Deportivo

El triunfo del Deportivo Cali en su visita al Cúcuta Deportivo tuvo un impacto directo en la tabla del descenso del fútbol colombiano.

El conjunto azucarero se impuso por 2-0 en el estadio General Santander, resultado que le permitió mejorar su promedio y tomar algo de aire en la lucha por permanecer en la máxima categoría, mientras que el cuadro motilón continúa comprometido en el fondo de la clasificación.

El equipo caleño encontró en Avilés Hurtado a su gran figura de la noche, en un partido que además marcó el regreso del técnico Rafael Dudamel al banquillo verdiblanco.

Cali golpeó en momentos clave del partido

El Deportivo Cali supo aprovechar sus oportunidades y se adelantó en el marcador cuando el compromiso ya entraba en su tramo final.

Al minuto 47, Avilés Hurtado abrió la cuenta tras recibir una asistencia de Juan Dinenno y definir con un remate de derecha dentro del área. La jugada fue revisada por el VAR antes de ser confirmada.

José Caldera clave con ese cabezazo para el segundo Gol de Avilés Hurtado para Deportivo Cali y ganar en Cucuta 0x2

Triunfo clave para el técnico Rafael Dudamel

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El equipo visitante mantuvo el control del partido y volvió a golpear en el minuto 78. Nuevamente apareció Hurtado, quien aprovechó un balón dentro del área tras un cabezazo de José Caldera luego de un tiro de esquina, para firmar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Dudamel sumó tres puntos valiosos en una temporada en la que cada unidad resulta determinante en la lucha por el descenso.

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Así quedó la tabla del descenso

Tras la jornada 11, el Cúcuta Deportivo continúa en la última posición del promedio con un registro de 0,5455, situación que lo mantiene como el principal candidato a perder la categoría si no logra mejorar sus resultados.

Por su parte, el Deportivo Cali logró escalar algunas posiciones en la tabla del descenso y ahora se ubica en el puesto 16 con un promedio cercano a 1,10, lo que le permite tomar distancia de los equipos que se encuentran en la zona más crítica.

De acuerdo con Dimayor, la tabla del descenso quedó:

POS Equipo 2026 Totales PJ PTS PJ PTS PRO 20 Cúcuta Deportivo 11 6 11 6 0.5455 19 Boyacá Chicó F.C. 9 4 87 73 0.8391 18 Jaguares F.C. 10 10 10 10 1.0000 17 Alianza Valledupar F.C. 9 4 87 95 1.0920 16 Deportivo Cali 11 15 89 98 1.1011 15 Internacional de Bogotá 11 20 89 99 1.1124 14 Llaneros F.C. 11 14 51 59 1.1569 13 Águilas Doradas 9 12 87 106 1.2184 12 Deportivo Pereira 9 4 87 111 1.2759 11 Deportivo Pasto 11 21 89 118 1.3258 10 Fortaleza 10 14 88 120 1.3636 9 Independiente Medellín 9 7 87 137 1.5747 8 Once Caldas DAF 11 22 89 142 1.5955 7 Millonarios F.C. 10 14 88 144 1.6364 6 Independiente Santa Fe 9 10 87 145 1.6667 5 América de Cali 9 16 87 146 1.6782 4 Junior F.C. 10 16 88 148 1.6818 3 Atlético Bucaramanga 10 18 88 150 1.7045 2 Atlético Nacional 10 24 88 152 1.7273 1 Deportes Tolima 9 15 87 161 1.8506

Otros clubes que siguen comprometidos en la parte baja son Alianza Valledupar, Jaguares, Boyacá Chicó y Llaneros, que también deberán sumar puntos en las próximas jornadas para evitar complicaciones en el promedio.