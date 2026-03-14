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Así quedó la tabla del descenso en Liga BetPlay tras la victoria del Deportivo Cali ante Cúcuta Deportivo

La victoria del Deportivo Cali ante Cúcuta movió la tabla del descenso y dio un respiro al equipo verdiblanco.

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Redacción Deportes
14 de marzo de 2026, 6:56 p. m.
Rafael Dudamel inició su nuevo ciclo en el Deportivo Cali con una victoria clave ante Cúcuta Deportivo.
Rafael Dudamel inició su nuevo ciclo en el Deportivo Cali con una victoria clave ante Cúcuta Deportivo. Foto: Colprensa / A.P.I.

El triunfo del Deportivo Cali en su visita al Cúcuta Deportivo tuvo un impacto directo en la tabla del descenso del fútbol colombiano.

El conjunto azucarero se impuso por 2-0 en el estadio General Santander, resultado que le permitió mejorar su promedio y tomar algo de aire en la lucha por permanecer en la máxima categoría, mientras que el cuadro motilón continúa comprometido en el fondo de la clasificación.

El equipo caleño encontró en Avilés Hurtado a su gran figura de la noche, en un partido que además marcó el regreso del técnico Rafael Dudamel al banquillo verdiblanco.

Cali golpeó en momentos clave del partido

El Deportivo Cali supo aprovechar sus oportunidades y se adelantó en el marcador cuando el compromiso ya entraba en su tramo final.

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Al minuto 47, Avilés Hurtado abrió la cuenta tras recibir una asistencia de Juan Dinenno y definir con un remate de derecha dentro del área. La jugada fue revisada por el VAR antes de ser confirmada.

El equipo visitante mantuvo el control del partido y volvió a golpear en el minuto 78. Nuevamente apareció Hurtado, quien aprovechó un balón dentro del área tras un cabezazo de José Caldera luego de un tiro de esquina, para firmar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Dudamel sumó tres puntos valiosos en una temporada en la que cada unidad resulta determinante en la lucha por el descenso.

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Así quedó la tabla del descenso

Tras la jornada 11, el Cúcuta Deportivo continúa en la última posición del promedio con un registro de 0,5455, situación que lo mantiene como el principal candidato a perder la categoría si no logra mejorar sus resultados.

Por su parte, el Deportivo Cali logró escalar algunas posiciones en la tabla del descenso y ahora se ubica en el puesto 16 con un promedio cercano a 1,10, lo que le permite tomar distancia de los equipos que se encuentran en la zona más crítica.

De acuerdo con Dimayor, la tabla del descenso quedó:

POS Equipo 2026 Totales
PJ PTS PJ PTS PRO
20Cúcuta Deportivo1161160.5455
19Boyacá Chicó F.C.9487730.8391
18Jaguares F.C.101010101.0000
17Alianza Valledupar F.C.9487951.0920
16Deportivo Cali111589981.1011
15Internacional de Bogotá112089991.1124
14Llaneros F.C.111451591.1569
13Águilas Doradas912871061.2184
12Deportivo Pereira94871111.2759
11Deportivo Pasto1121891181.3258
10Fortaleza1014881201.3636
9Independiente Medellín97871371.5747
8Once Caldas DAF1122891421.5955
7Millonarios F.C.1014881441.6364
6Independiente Santa Fe910871451.6667
5América de Cali916871461.6782
4Junior F.C.1016881481.6818
3Atlético Bucaramanga1018881501.7045
2Atlético Nacional1024881521.7273
1Deportes Tolima915871611.8506

Otros clubes que siguen comprometidos en la parte baja son Alianza Valledupar, Jaguares, Boyacá Chicó y Llaneros, que también deberán sumar puntos en las próximas jornadas para evitar complicaciones en el promedio.