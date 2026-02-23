Tabla del descenso en Liga BetPlay: Cúcuta ganó y así quedó Deportivo Cali

Cúcuta Deportivo le ganó al Deportes Tolima (3-2) y obtuvo su primera victoria en la Liga BetPlay 2026-l. Fue este lunes, 23 de febrero, en el estadio General Santander y tuvo implicación directa en la tabla del descenso.

Aunque Cúcuta siga siendo el colero de la tabla del descenso, empezó a sumar de a tres y ahora depende de hacer un año medianamente decente, en cuanto a puntos, para seguir en la primera división del 2027.

Primera victoria del Cúcuta Deportivo en este 2026. Foto: Colprensa

La mira está ahora puesta en Deportivo Cali. Los azucareros se salvan apenas en la última casilla que les da para seguir en primera división en 2027. Es decir, los dos que descenderían parcialmente serían Cúcuta y Boyacá Chicó.

El riesgo de que Deportivo Cali toque los puestos de descenso es latente desde hace un par de años atrás. El gran reto del técnico Alberto Gamero, y sus dirigidos, es sumar la mayor cantidad de puntos en el año para olvidarse de los promedios y pelear en las finales del campeonato.

Tabla del descenso al final de la fecha 8. pic.twitter.com/wpSH5YBODx — José Orlando Ascencio (@josasc) February 23, 2026

Deportivo Cali en la tabla del descenso

La tabla del descenso promedia los últimos tres años de campeonato. Al final, los dos equipos que peor promedio tengan al final del año, descenderán a segunda división de cara a la temporada que esté por arrancar.

En el caso de Deportivo Cali, para 2024 apenas pudieron sumar 38 puntos en 38 fechas. En 2025 alcanzaron 45 unidades en 40 jornadas, y en ocho fechas de la Liga BetPlay 2026-l ostenta 11 puntos.

Eso le da un total de 94 puntos en 86 partidos jugados, de 2024 a lo que va del 2026, al Deportivo Cali. Un promedio de 1,09, mientras que Boyacá Chicó tiene 0,85 y Cúcuta Deportivo 0,75.

Aunque el panorama no es del todo favorable para Deportivo Cali, sí tiene una gran ventaja: depende de sí mismo si quiere dejar definitivamente la zozobra de cara a la tabla del descenso, como lo ha hecho en las últimas temporadas.

Deportivo Cali en el arranque de esta temporada 2026-l. Foto: Colprensa

Para esta octava fecha de la Liga BetPlay 2026-l, Deportivo Cali empató a domicilio con Atlético Bucaramanga. Fue un 0-0 en una plaza difícil para los azucareros que dirige Alberto Gamero.