Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: acabó movida la fecha 8 tras el Cúcuta vs. Tolima

En el estadio General Santander hubo un partidazo de cinco goles y todo tipo de emociones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de febrero de 2026, 6:08 p. m.
Cúcuta Deportivo vs. Deportes Tolima por la Liga BetPlay 2026-l
Cúcuta Deportivo vs. Deportes Tolima por la Liga BetPlay 2026-l Foto: Colprensa

Cúcuta Deportivo recibió al Deportes Tolima este lunes, 23 de febrero, por el último partido de la octava fecha en la Liga BetPlay 2026. Los motilones se impusieron por 3-2 sobre el pijao, en un vibrante juego desarrollado en el estadio General Santander.

Con esa victoria del Cúcuta sobre Deportes Tolima, el vinotinto y oro permanece en los ocho primeros puestos de la Liga BetPlay, pero perdió la posibilidad de escalar en el acumulado. Por su parte, los motilones empiezan a escalar tras ocupar los últimos puestos en su regreso a primera división.

Primera victoria del Cúcuta Deportivo en este 2026.
Primera victoria del Cúcuta Deportivo en este 2026. Foto: Colprensa

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el cierre de la fecha 8: Cúcuta Deportivo vs. Deportes Tolima

Se jugaron todos los partidos de la fecha 8 en Liga BetPlay y el líder en la tabla de posiciones es Internacional de Bogotá. Los capitalinos suman 17 puntos y le sacan dos de ventaja a su perseguidor más cercano (2), Deportivo Pasto.

De tercero aparece América de Cali con 13 puntos, igual que el cuarto, Once Caldas. Del quinto, que es Atlético Nacional, al séptimo, que es Junior de Barranquilla, tienen 12 puntos. El octavo, Bucaramanga, ostenta 11 puntos, al igual que el noveno (Cali) y el décimo (Águilas Doradas).

Deportes

Hizo doblete en su club y pide ir al Mundial 2026: Néstor Lorenzo lo tiene en la mira

Deportes

Así opera la ‘cláusula de idioma’ para Luis Díaz en Bayern: incumplir le saldría muy caro

Deportes

Revelan decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero: alarma en la convocatoria

Deportes

Medellín y Tolima: hora y canal de sus juegos decisivos para entrar a grupos en Libertadores

Deportes

Revelan lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

Deportes

Wilmar Roldán se tuvo que aguantar furia de Hugo Rodallega: contó cantada de tabla al juez

Deportes

Santa Fe vive una pesadilla: anunció cinco bajas para el partido contra Atlético Nacional

Deportes

Santa Fe frenó a Junior: tabla de posiciones tras cimbronazo en Liga BetPlay y juego de América

Deportes

Se supo el insulto de Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: fuerte encontronazo en Santa Fe vs. Junior

Deportes

Veredicto de expertos arbitrales por penales polémicos de Millonarios: tierrero se agranda

Alianza FC es el colero con apenas tres unidades. Así, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay empieza a tomar tendencia de cara a lo que resta del campeonato, con miras a los cuadrangulares finales de cara a la estrella de mitad de año.

Santa Fe frenó a Junior: tabla de posiciones tras cimbronazo en Liga BetPlay y juego de América

Resultados completos de la fecha 8 en la Liga BetPlay 2026-l

  • Llaneros 2 - 2 Deportivo Independiente Medelín
  • Deportivo Pereira 2 - 2 Deportivo Pasto
  • Once Caldas 4 - 2 Llaneros
  • Atlético Bucaramanga 0 - 0 Deportivo Cali
  • Atlético Nacional 3 - 0 Alianza FC
  • Internacional de Bogotá 3 - 2 Millonarios
  • Independiente Santa Fe 2 - 1 Junior de Baranquilla
  • Boyacá Chicó 0 - 1 Águilas Doradas
  • América de Cali 3 - 0 Jaguares
  • Cúcuta Deportivo 3 - 2 Deportes Tolima
Inter de Bogotá vs. Millonarios, juego de Liga BetPlay 2026-I
Internacional de Bogotá venció a Millonarios y es más líder que nunca de la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa

¿Cuándo es el próximo partido de la Liga BetPlay 2026-l?

El miércoles 25 de febrero, Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Será válido por partido aplazado de la quinta fecha.

Más de Deportes

Sin ser delantero, el citado a los últimos amistosos de Colombia se fue de doblete en su equipo.

Hizo doblete en su club y pide ir al Mundial 2026: Néstor Lorenzo lo tiene en la mira

Luis Díaz, figura y uno de los mejores del Bayern Múnich en la actual temporada.

Así opera la ‘cláusula de idioma’ para Luis Díaz en Bayern: incumplir le saldría muy caro

Néstor Lorenzo ya está al tanto de la lesión de Juan Fernando Quintero.

Revelan decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero: alarma en la convocatoria

Medellín y Tolima buscan seguir con vida en la Copa Libertadores 2026

Medellín y Tolima: hora y canal de sus juegos decisivos para entrar a grupos en Libertadores

Colombia's Argentine coach Nestor Lorenzo (C) attends the international friendly football match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, New Jersey, on October 14, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Revelan lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

Hugo Rodallega reveló lo que le dijo al juez Roldán en medio de su calentura

Wilmar Roldán se tuvo que aguantar furia de Hugo Rodallega: contó cantada de tabla al juez

Bogotá. Febrero 22 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta Junior FC, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 8, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Santa Fe vive una pesadilla: anunció cinco bajas para el partido contra Atlético Nacional

Jarlan Barrera ya pasó en Colombia por Junior, Nacional, Cali y DIM

Jarlan Barrera encontró equipo: histórico de Colombia le abrió las puertas y hay acuerdo

Las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-20

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino Sub-20? Estas son las cuentas

Noticias Destacadas