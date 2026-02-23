Tabla de posiciones en Liga BetPlay: acabó movida la fecha 8 tras el Cúcuta vs. Tolima

Cúcuta Deportivo recibió al Deportes Tolima este lunes, 23 de febrero, por el último partido de la octava fecha en la Liga BetPlay 2026. Los motilones se impusieron por 3-2 sobre el pijao, en un vibrante juego desarrollado en el estadio General Santander.

Con esa victoria del Cúcuta sobre Deportes Tolima, el vinotinto y oro permanece en los ocho primeros puestos de la Liga BetPlay, pero perdió la posibilidad de escalar en el acumulado. Por su parte, los motilones empiezan a escalar tras ocupar los últimos puestos en su regreso a primera división.

Primera victoria del Cúcuta Deportivo en este 2026. Foto: Colprensa

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el cierre de la fecha 8: Cúcuta Deportivo vs. Deportes Tolima

Se jugaron todos los partidos de la fecha 8 en Liga BetPlay y el líder en la tabla de posiciones es Internacional de Bogotá. Los capitalinos suman 17 puntos y le sacan dos de ventaja a su perseguidor más cercano (2), Deportivo Pasto.

De tercero aparece América de Cali con 13 puntos, igual que el cuarto, Once Caldas. Del quinto, que es Atlético Nacional, al séptimo, que es Junior de Barranquilla, tienen 12 puntos. El octavo, Bucaramanga, ostenta 11 puntos, al igual que el noveno (Cali) y el décimo (Águilas Doradas).

Alianza FC es el colero con apenas tres unidades. Así, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay empieza a tomar tendencia de cara a lo que resta del campeonato, con miras a los cuadrangulares finales de cara a la estrella de mitad de año.

Resultados completos de la fecha 8 en la Liga BetPlay 2026-l

Llaneros 2 - 2 Deportivo Independiente Medelín

Deportivo Pereira 2 - 2 Deportivo Pasto

Once Caldas 4 - 2 Llaneros

Atlético Bucaramanga 0 - 0 Deportivo Cali

Atlético Nacional 3 - 0 Alianza FC

Internacional de Bogotá 3 - 2 Millonarios

Independiente Santa Fe 2 - 1 Junior de Baranquilla

Boyacá Chicó 0 - 1 Águilas Doradas

América de Cali 3 - 0 Jaguares

Cúcuta Deportivo 3 - 2 Deportes Tolima

Internacional de Bogotá venció a Millonarios y es más líder que nunca de la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa

¿Cuándo es el próximo partido de la Liga BetPlay 2026-l?

El miércoles 25 de febrero, Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Será válido por partido aplazado de la quinta fecha.